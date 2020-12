Revelaron los verdaderos motivos de la salida de Diego Costa del Atlético: “Era tóxico para el vestuario, casi se va a las manos con Vivas”

Diego Costa en uno de los entrenamientos del Atlético Madrid en Lisboa. Foto: Miguel A. Lopes/ REUTERS





La salida de Diego Costa causó revuelo en el mundo del fútbol. El delantero brasileño nacionalizado español terminó su vínculo con el Colchonero y su futuro podría estar en el Palmeiras de Brasil, rival de River en las semifinales de la Copa Libertadores.

En España aseguran que en el último tiempo el goleador se había convertido en una persona “tóxica para el vestuario” y las afirmaciones del periodista José Ramón de la Morena, director del programa El Transistor en Onda Cero, alimentaron las argumentaciones sobre su mala relación con integrantes del cuerpo técnico. “Diego Costa se había convertido en un personaje tóxico para el vestuario. Casi llega a las manos con Nelson Vivas, segundo de Simeone”, dijo el cronista y su sentencia fue replicada por las redes sociales del ciclo deportivo.

“Estaba en una situación muy incómoda con el club antes del inicio de temporada. Esto no es algo que se haya sabido ahora, pero todo se ha vuelto cada vez más tenso... Simeone intentó ayudarlo. Llegó Luis Suárez y el entrenador lo incluyó en lugar de Diego Costa, quien alternó con Lucho en los primeros partidos “, explicó De la Morena.

Según el periodista español, el delantero exigió el pago de la totalidad de su contrato para abandonar la institución albirroja. “Diego Costa habló con el director deportivo del club después de venir de San Sebastián. Le dijo que tenía un problema familiar y que quería irse a Brasil, porque su familia se había ido allí. Lo dejaron ir, pero le recordaron que no podía ir a ningún equipo de la Champions League ni de La Liga española sin pagar una cláusula de 20 millones”, concluyó el cronista.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, el Lagarto detalló sus motivos que apresuraron la rescisión de su contrato con el Aleti. “Era lo mejor que podía pasar”, sentenció el goleador con una extensa carta en la que ha asegurado que se encuentra con “mucha ilusión, fuerza, ganas y pasión para el próximo desafío”.

“Hoy con tristeza, pero al mismo tiempo feliz, vengo a despedirme de todos los aficionados del Atleti, de toda mi gente. Triste por no poder hacer más parte de esta familia, estando en el día a día, pero feliz por haber formado parte de ella, de este gran club. Aquí he vivido momentos difíciles, de los que siempre me he levantado gracias a la ayuda de los médicos, fisios y mis compañeros. Y momentos felices que ya están en mi memoria y en la de todos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, el atacante repartió agradecimientos entre “compañeros, médicos, fisios, recuperadores y cuerpo técnico”, pero especialmente a la afición colchonera, a la que se refirió como “lo más grande que tiene este club”.

“No quiero decir lo que todos dicen al irse de un club. Aquello de que seré uno más. No. Lo demostré en el campo, lo demostré en cada partido... YO YA SOY DEL ATLETI. Ahora, con mucha ilusión, fuerza ganas y pasión para lo que venga, el próximo desafío. ATLÉTICOS... GRACIAS... OS QUIERO”, concluyó.

