Salen a la luz detalles de la pelea entre Mourinho y Casillas que dividió al Real Madrid: la verdad detrás de la acusación de “topo” que recibió Iker

Iker Casillas y la acusación de Mourinho de ser el topo del vestuario del Real Madrid

Luego de sus exitosos pasos por Porto, Chelsea e Inter, José Mourinho recaló en Real Madrid, donde vivió una conflictiva relación con un emblema e ídolo de la Casa Blanca, como Iker Casillas. En la quinta entrega del documental Colgar las Alas, que se emite por Movistar+, el arquero rememoró los conflictos que mantuvo con el estratega portugués y se refirió a las acusaciones de ser el “topo” del vestuario que recibió, en una época en la cual quedó catalogado como el responsable de filtrar información ante la prensa.

“¿Qué hacemos, un circo? ¿Monto un circo? Lo que debiera haber hecho era agarrar y hablar con él directamente en su despacho. De eso sí me arrepiento. Pero de no hablar públicamente siendo el capitán del Madrid y de hacer más circo de lo que había, no”, fue la primera frase que esbozó el multicampeón con el Merengue. En su exitoso paso por el elenco de la capital española el portero conquistó 19 títulos: cinco Ligas, cuatro Supercopa de España, dos Copas del Rey, dos Copas Intercontinentales, tres Champions League, dos Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

“El foco pasó a ellos mismos. El duelo entre Mou e Iker. Ahí, las fuerzas se posicionaron a favor de Mou e Iker quedó un poco desprotegido”, recordó Gerard Piqué. El otro hombre fuertemente vinculado al Barcelona que rememoró esta situación fue Xavi. “Si hay un entrenador que no te pone, que hay una guerra interna, que te llaman Topo… No debió ser fácil de gestionar. Hablando con él de esa etapa la pasó muy mal”, expresó.

Casillas y Mourinho mantuvieron una conflictiva relación mientras coincidieron en Real Madrdi

Con respecto a su accionar, el ex arquero afirmó: “Siempre me acusaban que era amigo de la prensa y que yo hablaba con ellos. ¿Tengo que defenderme de algo que no es? Conozco a la gente de la prensa, pero de ahí a estar filtrando información... Me tocó a mí, era yo el que tenía gente que hablaba. Por ahí me callé de más y no respondí. No reaccioné, no dije nada y asumí como que yo era el topo, como que era el que hablaba con la gente”.

El no salir a dar su versión de los hechos en su momento le jugó en contra a Casillas, quien pasó a ser el apuntado por el mal momento que vivió el club mientras el Barcelona vivía una etapa de ensueño: “Iba en mi coche tranquilamente, y me empezaron a decir ‘la culpa es tuya, es tuya’. Era por todo lo que se había hablado. Como no decía nada, se enrevesó todo y fui víctima de mi silencio”.

“Hay un partido con el Levante, en el que nos distanciamos a varios puntos del Barcelona. Y ahí empezamos dejar de hablar. Un día, en un cuarto solos, él me empezó a decir que si no podía hacer todo de cara a la galería para la gente. Yo le dije que tampoco me parece coherente que un profesional le metiese el dedo en el ojo a otro entrenador”, puntualizó para dar muestras sobre cómo era la relación entre ambos. Y luego comentó cuando le tocó ser suplente durante la temporada 2012/13: “Nuestro desgaste fue el tercer año. Hasta el segundo era relación amor-odio. Me comentó que no me veía centrado, no me veía bien. Y yo pensé que podía ser verdad. Tenía otras cosas que también me preocupaban”.

No obstante, durante el documental, el español valoró la actitud del actual entrenador del Tottenham cuando sufrió un paro mientras era jugador del Porto: “Se puso en contacto conmigo, me deseó lo mejor. Son los detalles con los que tengo que quedarme. La gente le ha sacado más punta que nosotros”.

En las últimas horas se conoció que Iker Casillas volverá a formar parte del Real Madrid. El club español anunció que el campeón mundial en Sudáfrica 2010 se incorporó a la Fundación Real Madrid como adjunto al director general.

“Su trayectoria deportiva y su dimensión humana han sido reconocidas con prestigiosos galardones como el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Para el Real Madrid es un orgullo recibir de vuelta a casa a uno de sus grandes capitanes”, informaron desde el Merengue.

