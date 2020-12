La reunión con Florentino Pérez al salir del Real Madrid y el aspecto que debe mejorar en su juego: Facundo Campazzo habló a días de su debut oficial en la NBA

Facundo Campazzo palpita su debut oficial en la NBA(AFP)

Facundo Campazzo ya está enfocado en el desafío del próximo miércoles. Ese día, desde las 23 de Argentina, hará su debut oficial en la NBA cuando Denver Nuggets enfrente a Sacramento Kings por la primera jornada de la liga de básquet más importante del mundo. Los nervios por hacer su presentación en el equipo ya pasaron (sumó minutos en todos los partidos de pretemporada) y ahora el argentino apunta a consolidarse como una buena opción para el conjunto de Colorado.

“De chico la NBA era una fantasía superlejana, pero de grande sí he soñado con llegar. Ya llegué, estoy acá y quiero jugar bien, no me conformo con debutar, intentaré hacerme un hueco. Debo ser como un buen estudiante que reúne toda la información posible y trabaja para ser mejor. Estoy ansioso, es cierto, algo nervioso incluso, siempre hay incertidumbre, aunque así fueron todos los cambios importantes en mi carrera y eso me ayuda a dar lo mejor de mí”, dijo el base cordobés en una entrevista que concedió al diario español As.

Campazzo contó que ha mantenido algunas charlas con el entrenador Michael Malone y, tras esos intercambios, tiene en claro que su función de la cancha será distinta a la que solía tener y que deberá adaptarse para sumar minutos. “Creo que mi rol va a estar en imponerme desde la defensa, en los pick and roll defensivos, en los unos contra unos, o por lo menos yo voy a ir por ahí: aspectos defensivos, intensidad y demás. No voy a tener la pelota en la mano como en el Madrid o en anteriores clubes, así que intentaré mejorar el juego sin balón para poder coincidir en cancha con Jamal Murray o Monte Morris”.

El cordobés relató cómo fue su charla con Florentino Pérez al salir del Real Madrid (AFP)

La interrupción de las competiciones europeas por la pandemia de covid-19 fue el factor que terminó de convencer a Facu de dar el salto a la NBA. De todos modos, ya lo había conversado con su familia en los meses previos. Dejar el Real Madrid no fue fácil por la huella que había dejado en un equipo en el que era ídolo y figura. El argentino llegó a hablar con el propio Florentino Pérez, presidente del club Merengue, aunque aclaró que no fue para definir los detalles de su salida. “Me deseó suerte, me dijo que quería que me fuera bien, pero que supiera que el Madrid era mi casa, que me iban a esperar siempre”, reveló Campazzo, que no descartó regresar al Real Madrid en el futuro (el club conservó sus derechos) y aseguró que su salto a los Estado Unidos no tiene nada que ver con tema económico.

Finalmente, consultado sobre sus objetivos y motivaciones en la NBA, Facu remarcó: “Poder entrar en los playoffs y jugar por cosas importantes, medirme a los mejores. Con algunos lo hice en los Juegos y en los Mundiales. A (Stephen) Curry nunca me enfrenté, me ilusiona encontrarme con (Luka) Doncic después de haber vivido tan buenos momentos en el Madrid. Un jugador como él solo sale cada no sé cuántos años”.

