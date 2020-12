Lewandowski protagonizó una controvertida tapa de revista tras ganarle el The Best a Messi y Cristiano Ronaldo

Entrega del premio The Best a Robert Lewandowski

El goleador polaco Robert Lewandowiski, de fantástica temporada en el Bayern Münich de Alemania, superó al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo y se quedó con el premio FIFA The Best al Mejor Jugador del Mundo. El delantero de 32 años se transformó en el segundo futbolista capaz de terciar en el reinado de La Pulga y CR7 después del croata Luka Módric, ganador del trofeo en 2018.

“Creo que puedo invitar a Messi y Ronaldo a mi mesa”, expresó Lewandowski en relación a las comparaciones con ambos astros del fútbol mundial. “Han estado en la cima durante mucho tiempo y eso los hace insuperables”, continuó el polaco en una controvertida tapa para la emblemática revista France Football.

“Messi y Ronaldo han estado sentados en la misma mesa, en la cima, durante mucho tiempo, y eso es lo que los hace insuperables. No me imagino junto a ellos desde ese punto de vista. Después, si se toman los números de este año e incluso los anteriores, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento y goles marcados. Al no estar en la misma mesa que Messi y Ronaldo, creo que puedo invitarlos a comer en la mía”, bromeó.

La portada de la revista France Football con Robert Lewandowki, ganador del premio de la FIFA The Best

En diálogo con el reconocido medio francés, Lewandowski contó quiénes son los futbolistas que más admiraba: “Alessandro Del Piero y Thierry Henry, incluso Roberto Baggio, a quien vi cuando era muy joven. Pero, tanto como los grandes nombres, lo que me hizo soñar fueron los grandes estadios y sus ambientes”.

Para terminar, dejó una frase ejemplar que pinta de cuerpo entero su carrera: “Cuando repites algo todos los días, solo puedes medir su efecto tres o seis meses después, no al día siguiente. El problema es que mucha gente quiere que lo que haces en el trabajo invisible se vea de inmediato. La paciencia es una virtud importante, tanto en el fútbol como en la vida”.

Robert Lewandowski es primer futbolista polaco de la historia en ser galardonado como el mejor del mundo en una temporada. El delantero fue campeón este año de la Liga de Campeones de la UEFA, Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa alemana y la Supercopa de la UEFA.

Lewandoswki recibiendo el premio The Best que otorga la FIFA (@fcbayern)

También se consagró máximo goleador de la Champions, de la Bundesliga (por tercer año consecutivo) y la Copa de Alemania (por cuarta vez seguida). Y ganó el premio al mejor jugador del año en Alemania y Europa.

El polaco recibió la estatuilla de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, como cierre de una ceremonia desarrollada a distancia desde la sede del organismo en Zúrich, con la conducción de la periodista británica Reshmin Chowdhury y el exfutbolista neerlandés Ruud Gullit.

En el proceso de votación, compuesto por capitanes y entrenadores de seleccionados nacionales, más un cuerpo de periodistas especializados, Lewandowski obtuvo 52 puntos contra 38 de Cristiano Ronaldo y 35 de Messi.

