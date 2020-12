Ronald Koeman habló sin filtro sobre el futuro de Messi y apuntó contra el presidente interino del Barcelona: “No nos ayuda a tener tranquilidad”

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, habló en rueda de prensa sobre el futuro de Messi (MIGUEL RUIZ/FC BARCELONA)

Mientras que en el campo de juego las cosas empiezan a salir bien, en los pasillos del club todavía conservan cierta turbulencia. El FC Barcelona intentan estabilizarse después de un verano turbulento en el que casi se marcha Lionel Messi pero aún no logran alejar del todo esos fantasmas. Y sobre eso habló, otra vez, Ronald Koeman. El DT neerlandés opinó sobre el futuro del astro argentino y una hipotética llegada de Neymar, además de lanzar un duro mensaje contra Carles Tusquets, presidente de la Junta Gestora del Barça.

Tusquets comentó que “hubiera vendido a Messi” y el DT neerlandés salió rápidamente al cruce de esas afirmaciones. “Si hay una persona que puede decidir su futuro es Leo (Messi). No me interesan los comentarios desde fuera, sino los de dentro del club, que no nos ayudan para tener la tranquilidad para ganar los partidos. No podemos controlar los de fuera, pero desde dentro es diferente”, dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Cadiz por la Fecha 12 de LaLiga.

Después de otra pregunta sobre los dichos del actual presidente interino, Koeman insistió en que no eran positivos para el equipo: “Puede ser su opinión personal y la respeto, pero Leo tiene contrato hasta junio y tiene que decidir él. No me gustan los comentarios en ese sentido.”

Ronald Koeman insistió en que Lionel Messi es el único que puede decidir sobre su futuro (REUTERS)

Otra de las declaraciones más resonantes sobre Lionel Messi en las últimas horas fueron las de Neymar, quien expresó públicamente su deseo de jugar la próxima temporada con el astro argentino. El atacante brasileño debería esperarlo en el Paris Saint Germain o bien regresar al Barça, algo que gustaría al estratega culé.

“No me gusta hablar individualmente, pero como jugador, como entrenador, como culé claro que me gusta ver a los mejores del mundo. Si acaban los dos en tu equipo, mejor todavía. Como club siempre debes intentar tener a los mejores jugadores aquí”, comentó.

El Barcelona de Koeman se ha revitalizado en los últimos tres partidos, donde acumuló 11 goles a favor y ninguno en contra. Messi fue importante mientras le tocó estar en cancha pero también pudo descansar y el equipo mostró cierta armonía sin depender de su genialidad. Este sábado buscará un triunfo en Estadio Ramón de Carranza para seguir escalando en la tabla de posiciones de la liga española e intentar definitivamente dejar atrás los problemas institucionales que lo aquejan hace varios meses.

