¿Valdano le dio suerte a Griezmann y al Barcelona? La respuesta de Koeman que generó risas

Koeman: "Si Valdano le dio suerte a Griezmann que venga cada semana"

Aunque jugó sin Lionel Messi, el Barcelona no tuvo inconvenientes en conseguir su quinto triunfo al hilo en su zona de Champions League con suma holgura: venció 3-0 como visitante al Ferencvaros húngaro y prolongó su liderazgo en el Grupo G. Una de las figuras de la cancha fue Antoine Griezmann, quien abrió la cuenta con una acrobacia y taco. Tras la acción, Ronald Koeman habló de su actuación y hasta se permitió bromear al respecto.

“Griezmann parece otro, fue a hablar con Jorge Valdano y le cambió la suerte. Nos debe una usted”, le dijo en tono jocoso la periodista que lo entrevistó y es colega del ex futbolista y hoy analista argentino, que la semana pasada había entrevistado a un Griezmann que no venía con grandes luces en lo que va de temporada.

Koeman se prestó al juego y redobló la apuesta: “Que venga Valdano cada semana entonces” . Claro, por su pasado en el Real Madrid, el protagonismo del argentino cobró aún más notoriedad. Desde el piso le contestaron al holandés: “Firmamos, firmamos. Mañana por la mañana lo tiene ya en la Ciudad Deportiva”. Además comentó sobre la mejora de Griezmann: “Es un tema de confianza, Antoine siempre ha trabajado al máximo para mejorar su juego y efectividad. Ahora entran los balones y está muy convencido por su calidad. Es algo muy importante para cualquier jugador. Ojalá siga con la efectividad”.

Koeman se mostró conforme con la última actuación del Barcelona en Hungría (REUTERS/Bernadett Szabo)

En paralelo, el estratega de los culés analizó el presente de su equipo: “Hemos hecho una gran primera parte con un gran fútbol, hemos creado oportunidades, hemos marcado goles y hemos jugado con un buen sentido. La primera parte ha sido muy grande”. Y añadió: “Queremos ganar cada partido, en la Liga o la Champions League. Siempre hay que tener hambre”

Un video de Valdano se había hecho viral justo después de que se confirmara la muerte de Diego Armando Maradona: su ex compañero de selección se quebró en vivo al recordarlo. Entre otras cosas en su nota en Universo Valdano, el francés reveló el diálogo que tuvo con Messi cuando arribó al Barcelona el año pasado: “Yo hablé con Leo cuando llegué y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez a él le jodió, le dolió porque él había hecho comentarios públicos y al final dije que no. Pero me dijo que desde que estuviera en su equipo pues que iba a muerte conmigo, y es lo que noto cada día”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

A pesar de la ausencia de Messi, el Barcelona expuso su jerarquía y goleó al Ferencvaros en la Champions League

Acrobacia, taco y gol: la increíble jugada de Griezmann en el triunfo del Barcelona

Histórico: Stéphanie Frappart se convirtió en la primera árbitra en dirigir un partido de Champions League

Con algunas sorpresas, la UEFA dio a conocer los 50 nominados al Mejor Equipo del año

A Messi lo multaron por su homenaje a Maradona y explotaron los memes burlándose de la sanción