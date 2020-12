A Messi lo multaron por su homenaje a Maradona y explotaron los memes burlándose de la sanción

Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Osasuna - Camp Nou, Barcelona, Spain - November 29, 2020 FC Barcelona's Lionel Messi celebrates scoring their fourth goal wearing a Newell's Old Boys shirt in reference to former player Diego Maradona REUTERS/Albert Gea

Fue, tal vez, el homenaje más conmovedor a Diego Maradona tras su muerte, sobre todo por el efecto sorpresa y el protagonista. Luego de convertir el cuarto gol del Barcelona frente al Osasuna, y de saludar a sus compañeros, Lionel Messi se quitó la camiseta blaugrana y debajo apareció la casaca de Newell’s que había usado el propio Pelusa en su paso por Rosario. elevó la mirada al cielo y apuntó los índices hacia arriba, en una escena profunda, que dio la vuelta al mundo.

El delantero rosarino completó su tributo con una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de la foto que ya se convirtió en ícono: “Hasta siempre, Diego”. El círculo íntimo del astro indicó que se le ocurrió el homenaje el sábado por la noche, horas antes del cotejo. Y la casaca llegó a sus manos gracias al regalo de Sergio Fernández, un coleccionista, tal como relató Infobae el pasado lunes.

Sin embargo, el árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz no mostró empatía y lo amonestó por haberse quitado la camiseta del conjunto culé. Y el Comité de Competición de la Liga de España completó la sanción desprovista de toda sensibilidad aplicándole una multa de 600 euros.

El ente se basó en el artículo 91 del Código Disciplinario y que la sanción pudo haber sido más abultada, ya que el máximo para abonar en este tipo de infracciones puede alcanzar la suma de 3.000 euros. Por su parte, el Barcelona deberá pagar una multa de 350 euros (artículo 52).

La pena provocó una ola de indignación entre los fanáticos de Messi y de Maradona. Y se tradujo en una catarata de burlas y memes apuntando a la Liga y al poder económico de la Pulga, que por su nivel de ingresos no sentirá impacto por el monto de la multa.

Así, en la red social Twitter, se transformó en Trending Topic la frase “Pobre Messi”, a partir de las bromas que afloraron. Así, en los memes, Leo trabajó en diferentes oficios, o les dijo a sus hijos que no tendrán Navidad y hasta apareció disfrazado del Chavo del 8, pensando por sus carencias. Todo, como mensaje irónico hacia el árbitro y la Liga, que no entendieron que un homenaje como el de la Pulga merecía aplausos y no una sanción.

