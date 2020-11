A días de anunciar su retiro, Mascherano respondió sobre los rumores de un regreso a Barcelona para reemplazar a Piqué

Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol profesional

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en la Argentina. Es una decisión que ya hace tiempo venía pensando, la había hablado con el club. Es momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por un montón de cosas que me fueron pasando en estos meses que hacen que, habiéndolo pensado, lo más correcto es terminar hoy”. Con esas palabras, Javier Mascherano, tras la derrota de Estudiantes ante Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional, anunció su retirada del fútbol profesional.

Sin embargo, según informó el periodista Eduardo Inda en el programa televisivo El Chiringuito, el referente de la selección argentina recibió una inesperada oferta para volver al ruedo. El Barcelona lo tanteó para ser el reemplazante de Gerard Piqué, quien tiene “un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno con lesión parcial del ligamento cruzado”, una lesión que demanda entre 3 y 6 meses de recuperación.

Antes de que se originara una gran ola de rumores, el propio Jefecito fue el encargado de desactivar rápidamente la bomba con una irónica respuesta en su cuenta en la red social Twitter ante el pedido de aclarar la situación. “Pero por favorrrrrrr. Ni hace falta”, escribió, acompañado de tres emojis de una cara llorando de la risa.

La respuesta de Javier Mascherano ante los rumores de una posible vuelta a Barcelona

Tras la baja del ex hombre del Manchester United, Ronald Koeman solamente tiene en esa zona del campo a Clement Lenglet, ya que también son baja Ronald Araujo (lesión muscular -volvería a los campos de juego a fin de mes-) y Samuel Umtiti (lesión en la rodilla y su regreso es una incógnita). Ante este escenario, el estratega holandés podría utilizar a algunos de los jóvenes del Barca B, como Óscar Mingueza (21 años), el argentino ex Boca Santiago Ramos Mingo (19) o Arnau Comas (20).

Vale destacar que también están lesionados otras figuras del primer equipo, como el lateral Sergi Roberto (dos meses de baja), el volante central Sergio Busquets (en los próximos días recibiría el alta) y el delantero Ansu Fati (retornaría a mediados de marzo).

Ante este escenario, los dirigentes del Barcelona estudian seriamente la posibilidad de ir en búsqueda de un defensor en el próximo mercado de pases para encarar la recta final de La Liga y la siguiente fase de la Champions League.

La prensa española pone como una alternativa a otro futbolista argentino que supo ser subcampeón del mundo en el Mundial de Brasil 2014. Se trata de Ezequiel Garay, quien se encuentra sin equipo tras abandonar el Valencia de España a finales de junio de este año.

En cuanto a la incorporación de un defensor, Koeman aseguró que, “si hay alguna posibilidad, será en enero, y pueden pasar muchas cosas”, al mismo tiempo que también consideró que “hay que darle oportunidades a los jóvenes para que jueguen y agarren minutos”.

