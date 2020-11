Messi no viaja a Kiev: la razón por la que no fue convocado para el próximo partido del Barcelona por Champions League

Lionel Messi no fue citado para el partido ante Dinamo de Kiev (REUTERS/Sergio Perez)

Este lunes el Barcelona publicó la lista de convocados de cara al partido del próximo martes ante el Dinamo de Kiev por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. La gran sorpresa fue la ausencia de Lionel Messi entre los citados para disputar el duelo en el que el conjunto catalán buscará consolidar su liderazgo en su zona y sellar su clasificación a la próxima instancia.

La decisión de no llevar al argentino a Ucrania (y de dejar afuera también al holandés Frenkie De Jong) fue uno de los primeros tópicos que el entrenador Ronald Koeman debió afrontar en su conferencia de prensa previa al encuentro. “No viaja Leo, tampoco viaja Frenkie, hemos pensando que los dos necesitan un descanso, con nueve puntos en la Champions estamos en una posición cómoda y tenemos que darles descanso”, explicó el DT.

Es cierto que estos dos futbolistas vienen teniendo una importante cantidad de partidos y que en las últimas semanas han sumado muchos minutos en cancha. Sin embargo, la determinación de no contar con ellos de cara al duelo en Kiev sorprende aún más si se tiene en cuenta que el Barcelona hoy sufre las bajas de un grupo nutrido de jugadores por lesión: Piqué, Sergi Roberto, Araujo, Umtiti, Busquets, Matheus y Ansu Fati, son algunos de ellos. Ante estas ausencias, sobre todo en la zona de la defensa, se especulaba con que De Jong bajara a la zaga central, sin embargo, el holandés ni siquiera está dentro de la lista de citados.

“Es un jugador muy importante para nosotros y aún nos puede dar mucho”, dijo Koeman, consultado sobre el peso que tiene Messi en el plantel del Barça. Aún así, el holandés decidió darle descanso al futbolista que fue titular el último sábado en la derrota por 1-0 ante Atlético Madrid por la Liga y que previamente había viajado para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la selección argentina.

En ese sentido, Koeman el entrenador deslizó una crítica a la organización de los certámenes: “Messi y De Jong han jugado todos los partidos, no solo con el Barça, también con sus selecciones, y en el caso de Leo, se une viajes a Sudamérica. Tenemos que proteger a los jugadores, es imposible que los jugadores estén siempre a tope. Todo el mundo lo sabe, pero tenemos que seguir jugando un gran número de partidos, la UEFA y la FIFA deben tomar medidas porque es imposible todo lo que tienen que jugar”.

El conjunto Blaugrana atraviesa tiempos complejos. Aunque su andar en la Champions es perfecto, en la Liga sus actuaciones no terminan de convencer. El equipo suma tan solo 11 puntos y se ubica en la 12° posición, muy lejos del líder que es la Real Sociedad, con 23. Ante esta situación, el DT hizo una autocrítica, aunque se mostró confiado respecto al futuro: “No estoy satisfecho, sabemos nuestra situación, las decisiones que hemos tomado, pero mi energía está centrada en mi trabajo. Estoy contento por el trabajo de los jugadores, pero no por los puntos que tenemos”.

Barcelona visitará el próximo martes al Dinamo de Kiev, equipo que también sufrirá varias bajas, pero a causa del covid-19. El elenco Blaugrana es el líder del Grupo G, con nueve puntos, seguido de la Juventus, que tiene seis. Ferencváros de Hungría y Dinamo cierran las posiciones, ambos con una unidad.

