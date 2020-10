Publicaron los videos del VAR de Perú-Brasil: el diálogo con Julio Bascuñán en los polémicos penales a Neymar

El chileno Julio Bascuñán fue el árbitro del duelo entre Perú y Brasil por la Fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas (AFP)

Al terminarse la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, las polémicas no cesaron. Sobre todo porque en el último partido de la jornada, en la victoria de Brasil por 4-2 sobre Perú de este martes en Lima, hubo dos penales polémicos contra Neymar. Un día después, la Conmebol ha publicado los audios del diálogo donde los árbitros tomaron estas controvertidas decisiones.

El organismo que regula el fútbol sudamericano difundió el miércoles por la noche los videos con las acciones de juego y las conversaciones del árbitro chileno Julio Bascuñán con sus colaboradores a cargo del VAR.

La primera es un agarrón de camiseta en el área de Yoshimar Yotún contra el atacante del Paris Saint Germain, quien cae hacía atrás por el jalón. “Julio, el penal por sujeción fue. Confirmada tu decisión”, dicen Piero Maza y el resto de los asistentes al juez principal. Pero esa jugada no causó tanto revuelo como la siguiente.

El audio del VAR en el primer penal a Neymar en Perú-Brasil

En el segundo fragmento difundido por Conmebol se capta la discusión de los árbitros sobre el polémico penal cobrado en el minuto 83 por una presunta falta de Carlos Zambrano sobre Ney cuando el partido todavía estaba empatado (2-2).

“Sanciona penal”, se escucha inmediatamente después del contacto entre el jugador de Boca Juniors y el astro brasileño. Ahí se oye inmediatamente la voz de Bascuñán diciendo “lo toca abajo”. “Dice que lo toca abajo, perfecto”, replican los árbitros asistentes de video.

El audio del VAR en el segundo penal a Neymar en Perú-Brasil

Luego de ver la acción desde distintos ángulos y con diferentes cámaras, todos mantuvieron su postura sobre la supuesta falta. “Hay un contacto de un pie abajo de Zambrano, si no me equivoco con Neymar. El contacto existe del defensa con el pie de Neymar, revisé distintos ángulos, no hay fuera de juego”, concluyeron en su decisión.

Por estos controvertidos fallos, el árbitro Julio Bascuñán tuvo que ser custodiado en su hotel y escoltado posteriormente hasta el aeropuerto. El canal peruano América TV mostró imágenes de la puerta del hotel donde se hospedó el colegiado cubierta de policías para garantizar su seguridad hasta su salida del país.

