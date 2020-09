Conmovedor encuentro de Francesco Totti con la joven futbolista que despertó de un coma al escuchar su voz

Emotivo encuentro de Francesco Totti con Ilenia Matilli

Hace pocos días la prensa italiana informó que una joven despertó de un coma tras escuchar la voz de Francesco Totti y esta conmovedora historia ha continuado con la visita del ex futbolista de la AS Roma a esta joven llamada Ilenia Matilli. Il Capitano se trasladó al Hospital Gemelli de la capital italiana para conocer a esta chica que estuvo más de 270 días inconsciente.

Ileana, jugadora de 19 años de la Lazio pero fanática del club rival, estaba en coma desde el 15 de diciembre por accidente automovilístico en el que murió su amiga llamada Martina Oro, de 20 años. Pero finalmente pudo recuperarse y todo gracias a Totti, quien no dudo en conocerla.

“Fue una reunión hermosa. Fue conmovedor para mí y espero que sea más para ella. Yo estaba muy feliz. Ella no habla pero nos abrazamos y se puso a llorar”, dijo el ex astro italiano a los medios locales al salir del hospital.

Francesco Totti visitó en el hospital a Ilenia Matilli, la fanática que despertó de un coma al escuchar su voz (@fifacom_es)

“Si hubiera sabido que mi video ayudaría, ¡habría enviado el video antes! Nos volveremos a encontrar una vez que salga del hospital”, agregó Totti, cuya voz hizo reaccionar a la joven. Su familia consiguió el saludo con la ayuda de Carlo Cancellieri, el director técnico del equipo de fútbol 8 en el que brilla el ex ídolo giallorossi. Los padres de Ilenia también a menudo le ponían el himno de la AS Roma mientras estaba en coma.

“Recordaremos este día para siempre. Francesco (Totti) es siempre espontáneo, me sentí como si estuviera hablando con mi hermano. Es una buena persona”, dijo el padre de Ilenia. “Esperamos que esta reunión ayude a Ilenia, porque el camino de la recuperación es todavía largo. Francesco ha prometido que vendrá a cenar una vez que Ilenia comience a caminar de nuevo”, agregó su madre.

Por su parte, el doctor Luca Padua, quien dirige la unidad de neurorrehabilitación, dijo que escuchar música, sonidos y mirar imágenes eran una parte importante de la terapia de Ilenia. “Aún queda un largo camino por delante, pero tenemos confianza”, agregó.

Francesco Totti se comprometió a volver a visitar el Policlinico Gemelli (REUTERS)

“Ilenia sé fuerte y no te rindas”, decía el mensaje que el ex capitán y delantero de la AS Roma de 44 años grabó en video exclusivamente para ella. Días después de reaccionar a la voz de su ídolo, escribió en una pizarra especial que quería conocer a su ídolo. Su sueño se hizo realidad, pasaron una hora juntos y Totti le firmó una camiseta.

(Con información de Reuters)

