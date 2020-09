Aseguran que Kylian Mbappé pidió marcharse del PSG: a qué dos clubes podría ir

Kylian Mbappé es uno de los futbolistas con mayor valor del mercado (Henri Szwarc/Contacto)

La pandemia del coronavirus ha ocasionado que los clubes de fútbol ya no cuenten con el efectivo suficiente como para afrontar grandes compras. La consecuencia inmediata fue la baja de todos los valores del mercado de futbolistas y un problema para aquellas estrellas que estaban pensando en abandonar sus clubes pero tienen altas cláusulas de rescisión, como sucedió con Lionel Messi y el Barcelona.

En este contexto, algunos jugadores comienzan a planear su futuro con anticipación y este sería el caso de Kilyan Mbappé, quien con 21 años es uno de los futbolistas más caros del mundo y por contrato está atado al París Saint-Germain (PSG) hasta 2022. Si bien aún le quedan dos temporadas con el cuadro francés, el sitio británico The Times reveló que el delantero le informó a la dirigencia que quiere marcharse en el próximo verano.

De esta manera, el goleador cuyo pase está valorado en poco menos de USD 200 millones, intentará tener una salida adecuada del club con el que ya ha conquistado 10 títulos y ha alcanzado la final de la Champions League 2019/20. Si la institución acepta esto, rebajará su precio y según estimaciones de medios españoles, la llave para su saldría rondaría los USD 150 millones o incluso menos.

Según anticipan los principales portales de Europa, hay varias potencias interesadas en él, pero por sus declaraciones anteriores solamente dos estarían en carrera. Es que Mbappé siempre ha tenido palabras de admiración para Zinedinde Zidane y su Real Madrid, incluso ha confesado ser fan de Cristiano Ronaldo durante su adolescencia, cuando el luso ere jugador blanco. “Yo estoy ya enamorado de él, primero como persona”, había declarado el entrenador francés en noviembre de 2019 en la previa ante un choque contra el PSG por la Champions.

Zinedine Zidane siempre ha tenido palabras de reconocimiento hacia Mbappé (Reuters)

El otro equipo es el Liverpool de Jürgen Klopp. En más de una ocasión se especuló con la posible oferta del club rojo de un intercambio entre el joven galo y Sadio Mané más una suma considerable de dinero, pero esto nunca se concretó. El técnico alemán dijo este año: “Mbappé por ejemplo tiene el futuro más brillante”, cuando le consultaron sobre los jóvenes con mayor proyección en el fútbol mundial.

Por su parte, el goleador declaró este año: “Esta temporada, el Liverpool ha sido una máquina en la Premier League. Han hecho que ganar parezca fácil, pero la verdad es que nunca es fácil. Las actuaciones como las que han tenido no ocurren por casualidad. Ser tan despiadado como lo han sido necesita de mucho trabajo duro en la formación y de tener un muy buen entrenador”.

The Times aseguró que Mbappé ya le informó formalmente al club que pretende que esta sea su última temporada, aunque no lo hizo mediante un bruofax. Habrá que esperar para saber cuál será la decisión de la dirigencia, ya que más allá de sus deseos, el jugador tiene contrato hasta 2022 y no tiene cláusula de rescisión.

