El mensaje que publicó el Barcelona después de que Lionel Messi anunció que seguirá en el club

Messi seguirá vistiendo los colores del Barcelona (EFE/EPA/Rafael Marchante)

El mundo del fútbol volvió a estremecerse con Lionel Messi. A menos de una semana de anunciar que quería irse del Barcelona a través de un burofax enviado al club, el astro argentino hizo su primera aparición pública después del escándalo que generó su pedido para confirmar que seguirá vistiendo la camiseta número 10 del conjunto culé, al menos, hasta el final de la presente temporada.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida”, dijo Messi en una entrevista que le concedió al medio español Goal. Frustrado por la actualidad del equipo hace ya varios años, el mejor jugador en la historia de la institución apuntó contra el presidente Josep Maria Bartomeu y el resto de una directiva que, para él, ha degradado la capacidad competitiva del Barcelona en los últimos tiempos.

Varias horas después que la máxima estrella del club tranquilizó a todos los barcelonistas con su decisión de completar su contrato hasta junio de 2021, desde las redes oficiales del Barça apareció una publicación con una frase en particular que utilizó el propio Messi en la entrevista. “Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”. Así fue que, con una imagen del jugador vestido con la nueva camiseta que vestirá en la próxima temporada, el club escribió una declaración de Leo y la tradujo en tres idiomas: apareció en inglés, español y catalán.

La publicación del Barcelona en sus redes después del mensaje de Messi sobre su continuidad en el club

A partir del anuncio de Messi sobre su continuidad en el Barcelona, ahora será tiempo de analizar los pasos a seguir para el argentino. Con la situación esclarecida, deberá sumarse a los entrenamientos del primer equipo que conduce el neerlandés Ronald Koeman. A la espera de conocer qué será del futuro de su amigo íntimo Luis Suárez, Leo marcó su descontento con la directiva que lidera Bartomeu.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario”, explicó Messi en la entrevista sobre cómo vivió la última temporada en la institución.

Además de remarcar lo difícil que fue comunicarle a su esposa Antonela y a sus hijos, sobre todo al mayor, Thiago, que había tomado la elección de dejar la ciudad que lo cobijó cuando se mudó de Rosario a España junto a su familia, Messi aprovechó para remarcar que no está de acuerdo con las decisiones que se toman en el club hace tiempo.

“No hay proyecto ni hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, sentenció el futbolista que ganó 34 títulos con el conjunto blaugrana.

