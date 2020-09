Los detalles del drama familiar que vivió la familia Messi cuando le comunicó a sus hijos que se marcharían de Barcelona

La familia Messi, acongojada ante la posible marcha de Barcelona

“No me sentí solo. A mi lado han estado los que están siempre. Eso me basta y me fortalece”, fue una de las sentencias de Lionel Messi en una entrevista concedida a Goal en la que anunció que continuará en el Barcelona pero dejó entrever sus notorias diferencias con la directiva del club presidida por Josep Maria Bartomeu.

El astro del Barça profundizó en la intimidad de sus seres queridos y aclaró que siempre pensó en el bienestar de su familia y también de su club. “Fue un drama bárbaro”, describió Leo al contar cómo reaccionó su esposa e hijos frente a su decisión de alejarse de la ciudad y la institución que lo formó, vio crecer y triunfar. Y detalló: “Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona ni querían cambiar de colegio”.

Su deseo por competir al máximo nivel lo llevó a inclinar la balanza a favor de la salida, pese a que Antonela Roccuzzo y sus dos hijos mayores le expresaron su deseo de permanecer en Barcelona. “Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, fue otra de las frases más resonantes de la nota.

El rosarino explicó que siempre tuvo en cuenta que el día de mañana seguramente le tocaría volver porque “en Barcelona tengo todo” y sus hijos crecieron allí, por eso comprendía que no tenía nada de malo irse en este momento: “Lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y era bueno para todos”.

Messi tuvo que afrontar un debate familiar por su frustrada salida del Barcelona

Cuando le consultaron al capitán blaugrana qué le comentaban Antonela, Thiago y Mateo cuando escuchaban las noticias de su inminente salida por televisión, respondió: “Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba”.

Centrado en Mateo, hermano del medio, añadió entre risas: “Es pequeño aún y no se da cuenta de lo que significa realmente irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó y preguntó. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ‘no nos vayamos’. Fue duro la verdad esos momentos porque era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil llegar a tomar una decisión”.

Con la marcha atrás de su determinación la familia Messi estará aliviada pero Lionel tendrá un duro año por delante hasta que expire el vínculo con el club (a la par del término del mandato de Bartomeu). El crack culé aseguró que buscará seguir compitiendo al máximo para ganar nuevos títulos con el equipo, pero los cortocircuitos estarán a la orden del día habiéndose declarado públicamente la guerra con la dirigencia de la entidad catalana.

