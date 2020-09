“Capitán de cartón”: el duro editorial contra Lionel Messi en un diario español

En España critican el accionar de Lionel Messi como capitán (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)

La novela de Lionel Messi es la tapa principal de todos los medios deportivos, especialmente en España. El diario El Confidencial, en su editorial titulado “Por qué Messi no es un digno capitán del Barcelona y nunca asume sus errores”, criticó con dureza al argentino por su rol como principal referente del plantel azulgrana. Hacen foco en que “no da la cara” en los momentos críticos y lo catalogan como un “capitán de cartón piedra (una técnica similar al papel maché)”.

Este medio sostiene que el argentino nunca supo empatizar con el sufrimiento de los aficionados luego de la histórica derrota por 8 a 2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League que se desarrolló el pasado 14 de agosto. “El silencio de Messi, con el paso de los días, se interpreta ya como un acto de cobardía”, fue una de las fuertes acusaciones que cayó sobre el lomo del ’10′, en una nota que se publicó horas antes de que Leo rompiera el silencio para anunciar su continuidad.

Hacen foco en las diferentes maneras de reaccionar de Gerard Piqué (tercer capitán del equipo, detrás de la Pulga y Sergio Busquets) y Andrés Iniesta (ex referente culé y actual futbolista del Vissel Kobe de Japón. El mediocampista, el pasado miércoles, le pidió disculpas públicamente a los fanáticos del equipo nipón luego de caer por 6 a 0 ante el Kawasaki Frontale. “Muy duro. Solo podemos pedir perdón a todos nuestros aficionados”, escribió en su cuenta de Twitter. El defensor, por su parte, fue uno de los pocos en salir ante los micrófonos. “Soy el primero en ofrecerme para irme si hace falta sangre nueva. No hay nadie imprescindible. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así”, lanzó el ex Manchester United, poniendo a disposición su salida.

En España diferencia el accionar de Piqué con el de Lionel Messi tras la derrota ante Bayern Munich (REUTERS/Rafael Marchante/Pool)

“Messi ha fracasado en el rol de portavoz del equipo. No es un buen capitán porque, aunque es el mejor en el césped, le falta liderazgo fuera para amortiguar los golpes, levantar la moral de los aficionados y ser, por encima de todo, un hombre de club”, escribió el periodista Ulises Sánchez-Flor, quien también recordó que el rosarino tampoco habló luego de las duras caídas ante Roma y Liverpool.

Uno de los párrafos más críticos hacia el accionar de Leo es en el que afirma que “Messi lleva el brazalete porque es el crack, la estrella, el ídolo e, incluso, lo más conveniente por marketing. Le queda bien para la foto. Pero no es digno de llevarlo y, además, empieza a molestar en Barcelona que nunca asuma sus errores. Es un capitán de cartón piedra. De decoración . Ha demostrado que, en la derrota más humillante, él no pone la cara”. En este editorial expresan que el delantero no sabe estar al frente de sus compañeros en los peores momentos, y que su figura no se asemeja en nada a la de Iniesta, Puyol Xavi o Piqué. “Su egoísmo, espantada y fuga en el peor momento que vive el Barça en muchos años le deja en evidencia y queda demostrado que Messi lo que siempre ha querido es estar por encima del club”, fue otra de las lapidarias líneas que le dedicaron al futbolista.

“Parece que cuando gana el Barça es siempre por Messi y cuando pierde no se siente responsable. Ni se le puede hacer culpable. No debería ser así. Su comportamiento es caprichoso e inmaduro ”, concluyó el periodista.

