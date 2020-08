Sin lugar en la Juventus, Gonzalo Higuaín habría recibido el llamado de una megaestrella para fichar por otro club

Soccer Football - Serie A - Atalanta v Juventus - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - November 23, 2019 Juventus' Gonzalo Higuain celebrates scoring their second goal REUTERS/Alessandro Garofalo

La semana pasada el flamante entrenador de Juventus, Andrea Pirlo, anunció que Gonzalo Higuaín no será tenido en cuenta para la próxima temporada y que entonces el jugador debía buscarse club. El delantero argentino de 32 años tiene contrato por un año más con la Vecchia Signora pero tiene que conseguir un nuevo destino tras las palabras del DT que llegó al cargo el 8 de agosto en reemplazo de Maurizio Sarri.

“Hablé con Higuaín. Es una persona a la que admiro mucho, hizo un ciclo importante aquí, fue un gran jugador pero hablando con él decidimos que los caminos deben separarse. Fue un gran campeón pero los ciclos se acaban. Fue marginado, pero como una persona seria hablamos entre nosotros, tomando esta decisión”, detalló en conferencia de prensa el hombre que tendrá su primera experiencia como DT.

Desde entonces comenzaron varios rumores sobre posibles destinos como la Roma o la Fiorentina. Pero este lunes desde Italia informaron que el delantero argentino está cerca de acordar su llegada a un club de la MLS.

Andrea Pirlo diseña la Juventus 2021 (Shutterstock)

Según adelantó el periodista Abdellah Boulma, las negociaciones entre el jugador y su nuevo equipo están “avanzadas” ya que el goleador recibió el llamado directamente de David Beckham. El ex futbolista inglés lo contactó para convencerlo de viajar a los Estados Unidos y unirse al Inter de Miami, club que está dando sus primeros pasos en la categoría y que en esta temporada no arrancó bien ya que perdió seis de sus siete presentaciones y ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs.

Higuaín llegó a la Juventus en 2017 a cambio de más de USD 90 millones, proveniente del Napoli. Ahora, con 32 años y la puerta de salida abierta, su fichaje no está ni cerca de ser el de aquel momento y si bien no se conocen cifras, el cuadro de Turín no busca ganar dinero con su venta.

En el equipo de la Florida, el Pipa podría reencontrarse con su ex compañero de la Juve Blaise Matuidi, quien llegó hace pocas semanas a la institución de Beckham y además compartiría plantel con argentinos como Julian Carranza, Leandro Gonzalez Pirez y Jorge Figal. A su vez, su hermano Federico también juega en la MLS, en el D.C. United.

Mientras tanto, la Juventus busca un reemplazante para el delantero. Es por eso que Pirlo se habría contactado con Edin Dzeko, quien tiene contrato con la Roma hasta 2022 y charló con el técnico, según informó La Gazzetta Dello Sport. También, varios medios europeos insisten en que la dirigencia busca dar el golpe y contratar a Luis Suárez, quien no será tenido en cuenta en el Barcelona.

