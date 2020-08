El arma secreta de Setién, el error de Zidane y quién ganará el premio al mejor del mundo: las definiciones de Rivaldo

Rivaldo jugó en el Barcelona entre 1997 y 2002

La Champions League entró en su etapa de definición con el Final 8 diseñado por la UEFA y los clubes más poderoso se juegan sus últimas fichas a la conquista del torneo más preciado de Europa. Con la temporada a punto de culminar, el trofeo toma aún más relevancia y nadie quiere perderse esta definición apasionante que marcará el destino de varios nombres propios, como futbolistas o entrenadores.

En este marco, quien dio su mirada sobre la actualidad es Rivaldo, ex artillero brasileño que brilló en el Barcelona y que hoy en día no se pierde ninguno de estos compromisos que puede sintonizarlos por televisión. Debido a su conocimiento sobre el presente y por su experiencia, su palabra está más que autorizada para analizar la situación que vive no sólo su ex club, sino el resto del fútbol del Viejo Continente.

En su rol como embajador de Betfair, el ex futbolista se refirió al duelo de cuartos de final que protagonizarán el cuadro azulgrana y el Bayern Múnich, pero no se animó a vaticinar un resultado: “Dar un favorito claro cuando te enfrentas a un Barcelona pleno de confianza que cuenta con el mejor del mundo, que es Leo Messi, me parece un poco arriesgado”. Si bien reconoció que el conjunto alemán parece estar mejor encaminado a la conquista de Europa, reconoció que el nuevo formato podría darle un empujón a los dirigidos por Quique Setién: “Seguramente si la eliminatoria fuera a ida y vuelta, el Barcelona tendría menos posibilidades. Pero a un solo partido me parece una oportunidad magnífica para los culés. Si mantienen la concentración durante 90 minutos y se aprovechan de los despistes del Bayern, seguro que tendrán opciones de clasificarse”.

El ex futbolista de 48 años, aprovechó para darle un consejo al entrenador español, quien podría afrontar este viernes su último compromiso al frente del equipo catalán: “Si está recuperado, Ousmane puede ser el comodín del Barcelona para este partido. Por su velocidad, por su talento… desde luego, si está listo, Setién debe utilizarlo”. El francés, cuyo último partido oficial el 27 de noviembre de 2019, viajó junto a sus compañeros rumbo a Lisboa y parece estar recuperado de su última lesión, por lo que podría ser un arma secreta.

Robert Lewandowski está en carrera para ser el mejor futbolista del mundo (Reuters)

Por estas horas, el enfrentamiento entre el Bayern y el Barcelona parece haberse minimizado al mano a mano entre Messi y Robert Lewandowski, quienes son candidatos natos a ganar el premio a mejor futbolista del mundo. Si bien France Football anunció que suspendió el Balón de Oro por la pandemia del coronaviurs, la FIFA sí otorgará el The Best. Rivaldo, coincide en que el argentino y el polaco son los dos que lucharán por quedarse con el galardón.

“Lewandowski es un jugador extraordinario que, creo, está en buena disposición para disputar el premio de la FIFA al mejor jugador de 2020, pero para conseguirlo antes tendrá que tumbar al que es el actual mejor jugador del mundo, que es Messi. Creo que el que pase de los dos en esta eliminatoria tendrá muchas opciones de ganar el premio a mejor jugador del mundo”.

Por otra parte, el hombre que fue campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002 se refirió a la eliminación del Real Madrid ante el Manchester City en octavos de final y apuntó contra Zinedine Zidane por no haber utilizado a Vinicius Jr. en el partido revancha que su equipo perdió 2-1: “De verdad, me cuesta entender por qué no jugó después de lo que había conseguido esta temporada, de ser uno de los mejores extremos de La Liga. Y además, es que no había ninguna noticia sobre lesiones o algo parecido”.

“Estoy convencido de que, de haber jugado, habría sido un dolor de cabeza para Guardiola. Pero es que estuvo sentado los 90 minutos del partido, en un duelo tan importante. Seguramente sólo Zidane y el joven saben qué pasó y lo que hablaron antes del partido, pero desde fuera sólo se puede entender como una decisión extraña. Si no hubo nada personal o lesión, es una polémica decisión de Zidane y un momento difícil para Vinicius, al que le habría encantado tomar partido en un duelo tan importante de Champions”.

