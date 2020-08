De “peor fichaje” a héroe del PSG: quién es Choupo-Moting, el verdugo del Atalanta en la Champions League

Eric Maxim Choupo-Moting fue el héroe del PSG en los cuartos de final de la UEFA Champions League (REUTERS)

Cuando fue contratado por el campeón de Francia, famoso por hacer desorbitadas incorporaciones bajo la gestión qatarí –como Neymar o Mbappé–, generó mucha sorpresa en el mundo del fútbol. Pero llegó ese día en que el futbolista germano-camerunés Eric Maxim Choupo-Moting dio las explicaciones pertinentes en el césped. Se transformó en el héroe del Paris Saint Germain al anotar el gol sobre la hora que le permitió el elenco parisino imponerse por 2-1 al Atalanta y clasificar a las semifinales de la UEFA Champions League 2019/20. Una anotación que mantiene vivo el gran sueño de su club.

Choupo-Moting es internacional camerunés, pero nació en Hamburgo (Alemania) y debutó profesionalmente en la Bundesliga, como la camiseta del famoso Hamburger SV en la temporada 2007/08, cuando solamente tenía 18 años. Nunca fue un atacante estelar, siempre peleó por tener un lugar en sus equipo y de hecho su actual entrenador, Thomas Tuchel, fue quien lo rescató del Hamburgo en 2011 y lo llevó al Mainz 05. Lo tuvo como suplente primero y con el paso de los años se ganó su confianza.

Cuando Tuchel firmó por el Borussia Dortmund, a Choupo-Moting también le llegó una oferta desde la región del Ruhr. Pero de la vereda opuesta. Se marchó a Gelsenkirchen y se convirtió en jugador del Schalke 04, donde jugó tres temporadas antes de ser contratado por el Stoke City de la Premier League.

El abrazo de Thomas Tuchel y Choupo-Moting quienes coincidieron en Alemania y se reencontraron en París (REUTERS)

Inició aquella etapa de su carrera con un fabuloso ‘doblete’ ante el Manchester United pero finalmente su rendimiento en el fútbol inglés no fue el esperado –marcó cinco goles en 32 partidos– y el equipo perdió la categoría, con él fuera del campo en los últimos partidos por una lesión. Fue allí, en agosto de 2018, rescindió su contrato y se marchó libre al PSG para encontrarse otra vez con un Tuchel que siempre lo tuvo de recambio.

De hecho, vio desde la grada los dos partidos de octavos de final ante el Dortmund porque no estaba en la lista de convocados. Pero la decisión del uruguayo Edinson Cavani de no extender su contrato hasta el final de la Champions le dieron un lugar en el equipo y no lo desaprovechó.

Choupo-Moting reemplazó a Mauro Icardi en el minuto 79 y cambió la historia por completo. Silenció a los medios parisinos que hace algunos meses lo catalogaron como “uno de los peores fichajes de Al-Khelaifi” y convirtió en el minuto 92 el gol que dio a su equipo el boleto a las semifinales. Su jornada heroica culminó con gran gesto del brasileño Neymar: le regaló el premio que la UEFA le había dado al Man of the Match. Un gran reconocimiento a un jugador que no desaprovechó su chance y ahora espera tener otra ante el ganador de Atlético Madrid y RB Leipzig.

