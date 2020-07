“El sueño de jugar en el Barcelona comenzó como una pesadilla”: el documental que revela la depresión que sufrió Andrés Iniesta antes de alcanzar la gloria

Trailer del documental de Andrés Iniesta





“El sueño de jugar en el Barcelona comenzó como una auténtica pesadilla”, la reveladora frase que abre el trailer del documental de Andrés Iniesta sorprende como una bomba en medio de un oasis. El virtuoso volante que se convirtió en una leyenda del Blaugrana y la selección española atravesó duros momentos antes de llegar al éxito.

Fue un viaje hacia la oscuridad. La pasó mal en soledad. Pero tuvo su recompensa cuando escaló a la cima de Europa y del mundo. Las declaraciones de Lionel Messi, Neymar, Guardiola, Vicente del Bosque y Sergio Ramos, entre otras figuras del fútbol internacional, exponen la intimidad del humilde volante que gracias a su enorme talento alcanzó la gloria.

Los testimonios de personas de su entorno más cercano y del propio Andres Iniesta, resumen la vida del jugador, en una producción que narra en 86 minutos una historia que merece ser contada y que los amantes del fútbol tienen que mirar: sus comienzos en La Masía, su crecimiento para transformarse en una pieza clave junto a Messi y Xavi del plantel más ganador de la historia del Barcelona y su jerarquía en el camino que la selección española coronó con el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Los días pasaban y me daba cuenta de que mi situación no mejoraba. No me sentía bien, no era yo mismo. Todo era sombrío, lo veía todo negro”, revela el propio mediocampista en el largometraje “Andrés Iniesta, el héroe inesperado”, emitido en Rakuten TV.

En 2009, Iniesta acababa de sumar una segunda Champions League a su palmarés, pero perdió a uno de sus mejores amigos, Dani Jarque, defensor del Espanyol fallecido tras un ataque cardíaco. “Cuando conocí la noticia tuve la impresión de recibir un puñetazo, un golpe muy potente que me dejó nocaut y que me hizo caer muy abajo. No estaba nada bien”, explicó el ex capitán del Culé.

“Cuando tu hijo de 25 años viene a verte a medianoche y dice que quiere dormir con sus padres es que no está bien. Me dijo que no estaba bien, le pregunté qué es lo que no funcionaba y me respondió que no sabía, que no se sentía bien”, recuerda su padre José Antonio.

Iniesta consultó luego con una psicóloga, Inma Puig, que subrayó el papel determinante que tuvo entonces el entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, para ayudar al jugador manchego a salir de su depresión.

La carrera de Iniesta en el Barcelona marcó época. Tras formarse en su escuela de La Masía, conquistó con el club azulgrana cuatro ediciones de la Champions League, nueve Ligas españolas y dos Mundiales de Clubes, entre otros éxitos.

Con la selección española sumó dos Eurocopas (2008, 2012) y el gran éxito del Mundial 2010, donde el propio Iniesta pasó a la historia como el autor del gol del triunfo en la final contra Holanda.

Antes del estreno, programado para el jueves 6 de agosto en exclusiva por OnDIRECTV (también estará disponible on demand en DIRECTV GO a partir del día siguiente), el protagonista se refirió al documental y, en diálogo con Pablo Giralt, contó una breve reseña del material: “El futbolista, como cualquier profesión, tiene sus cosas buenas y malas. Pero cuando hay sueños y metas hay que sudar, superar adversidades e intentar todo para conseguirlo”. Y él lo consiguió.

