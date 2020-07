Las mini vacaciones de Lionel Messi y Antonela Roccuzo en Ibiza junto a Luis Suárez

Lionel Messi viajó a Ibiza para unas mini vacaciones

En medio de un clima aún enrarecido por la crisis interna y la pérdida de La Liga a manos de su archirrival Real Madrid, Quique Setién (ya suenan tres posibles candidatos para ser el próximo entrenador del Barcelona en caso de ser despedido) decidió darle licencia a todos sus futbolistas hasta el martes 28 de julio para que recarguen energías.

El director técnico busca levantar el ánimo de su plantel de cara al trascendental choque del 8 de agosto ante Napoli en el Camp Nou por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, el gran objetivo de la institución. En la ida, igualaron 1 a 1 en San Paolo. En caso de avanzar, en la siguiente fase -se llevará adelante en Portugal- los españoles se medirán ante el ganador del cruce entre Bayern Munich y Chelsea (los alemanes ganaron el primer partido por 3 a 0 en Inglaterra).

Lionel Messi viajó rumbo a Ibiza, ciudad en donde posee un hotel

Ante este escenario, varias de las figuras azulgranas pasaron por el aeropuerto El Prat de la ciudad catalana. Uno de los primeros en aparecer fue Lionel Messi, acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El capitán del Barça, junto a la familia de Luis Suárez (su pareja Sofía Balbi y sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro) abordaron un avión privado hacia las paradisíacas playas de Ibiza, una de los centros turísticos donde el ’10′ posee un hotel.

Vale destacar que desde fines de junio están habilitadas las playas en España y que toda la delegación acudió con barbijos y tomaron los recaudos pertinentes en medio de la pandemia del coronavirus.

En su regreso, Lionel Messi buscará avanzar de fase en la Champions League

Las principales cartas ofensivas de Setién no fueron los únicos futbolistas en pasar por el aeropuerto. El marcador central Gerard Piqué partió rumbo a Islandia junto a su esposa, la cantante colombiana Shakira. El francés Samuerl Umtiti, el brasileño Arthur (luego de la Champions League será incorporación una de las incorporaciones de Juventus), el alemán Marc Ter Stegen y el holandés Frankie De Jong fueron los otros jugadores que ya se alejaron de Barcelona.

Vale destacar que solamente un jugador no fue licenciado: Ousmane Dembélé. El joven atacante, a diferencia de los otros lesionados (Samuel Umtiti, Clement Lenglet y Antoine Griezmann) atraviesa una larga recuperación tras su ruptura del bíceps femoral derecho. La idea es intentar testearlo en los próximos días para saber si finalmente podrá volver antes de finalizar la temporada. El extremo no juega de manera oficial desde el 27 de noviembre del año pasado, en la victoria por 3 a 1 ante Borussia Dortmund, su ex equipo.

