El ex futbolista de Boca que puede sumarse al Leeds United de Marcelo Bielsa

De la mano de Marcelo Bielsa, el Leeds United cumplió con el gran objetivo del ascenso. El equipo de la ciudad homónima de Yorkshire del Oeste, volverá a jugar en la Premier League tras 16 años batallando en el ascenso del fútbol inglés. El Loco fue el gran artífice de la vuelta a la máxima categoría como campeón y en su segunda temporada al mando del histórico club europeo.

Mientras tanto, la directiva de Leeds United prepara una multimillonaria oferta para que Marcelo Bielsa renueve el contrato que finaliza este mes hasta 2022 y vuelva a ser él quien comande al equipo en la Premier League. Según reveló el diario The Sun de Inglaterra, el DT rosarino pasaría a ganar ocho millones de libras (poco más de 10 millones de dólares) por temporada y el vínculo se extendería hasta el 2022.

A partir de ello, muchos nombres comienzan a sonar como posibles refuerzos del equipo. Uno de los que tomó mucha trascendencia en las últimas horas y porque su propio representante así lo confirmó, fue el de Jonathan Silva. “Ya estamos en contacto con el club, ojalá se dé”, aseguró su agente Luciano Becchio.

Becchio jugó en Leeds United y además forma parte del grupo empresario que representa al ex lateral izquierdo de Boca. “Lo tenemos ya en cartelera y recomiendo a Jonathan Silva. De hecho, ya estamos en contacto con el club. Él ahora está en Leganés y vamos a ver qué pasa en el futuro”, afirmó en diálogo con el programa “El Show de la Premier League”.

El ex delantero que se desempeñó en el club inglés entre 2008 y 2013 reconoció que con el ascenso se viven "días de fiesta y de mucha alegría porque por fin el Leeds está donde se merece". Y agregó: "Es un orgullo y me genera mucha emoción porque este club no merecía estar nunca donde estuvo y después de 16 años vuelve donde tiene que estar".

"Desde que me fui de Leeds United siempre lo seguí porque me considero un hincha y siempre lo seré y desde la llegada de Bielsa aún más. Voy muy seguido a Leeds porque hacen eventos y me invitan y cuando estoy ahí me tratan como un ídolo", indicó.

Por último, Luciano Becchio quien debutó en Belgrano de Córdoba y tuvo un breve paso por Boca entre 2002 y 2003, contó el día que tuvo “la gran suerte” de conocer a Marcelo Bielsa en un viaje que hizo.

“Estuve un rato hablando con él y para mí fue un orgullo. Me pareció una persona muy humilde y estupenda. Ahora el club se tiene que asentar. El objetivo debe ser mantenerse en Premier un par de años porque es un club muy grande y tiene que estar ahí. Y después obvio que se puede aspirar a algo más”, concluyó.

