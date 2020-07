Ricardo Centurión reveló el motivo por el que no volvió a Boca

Lo que Ricardo Centurión había insinuado en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales lo ratificó públicamente en una entrevista con TyC Sports. El mediocampista de 27 años se mostró ilusionado con su continuidad en Vélez, confirmó que recibió un llamado de Marcelo Tinelli para ir a San Lorenzo y que también se comunicaron desde Boca. Y dejó claro que en la Ribera no se movieron lo suficiente para contar con sus servicios.

“Siempre cuando se habla de Boca es por la gente, por el hincha, nunca voy a tomar dimensión del por qué de tanto cariño. Se comunicó Marcelo Delgado pero nadie se quería comunicar con mi representante y él nunca me falló como para que yo le dé la espalda”, manifestó Ricky, que al mismo tiempo aclaró que no le guarda rencor a nadie y que nunca le cierra la puerta a Boca en el futuro. “La realidad es que nunca se termina de dar el esfuerzo como para tenerme”, sentenció.

Tras el llamado del Chelo, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, la comunicación se perdió. En el medio, Tinelli le habló a su representante y le expresó su deseo de contar con él en el plantel dirigido por Mariano Soso, pero nunca avanzó. Quien sí hizo todo lo posible y el esfuerzo económico (le comprará el 50% del pase en una suma cercana a los 2,5 millones de dólares) fue Vélez, al que Centurión le agradeció.

Javier García, Juan Román Riquelme y Ricardo Centurión, amigos afuera de la cancha

“Estaba un poco decidido y me puso contento porque está bueno cuando un club se hace cargo, confía en uno, está contento del jugador que tiene y le da para adelante. Eso es fundamental”, mencionó el ex San Pablo y Genoa. Y sobre el ida y vuelta con la dirigencia xeneize, detalló: “Cuando yo pedía que llamaran a mi representante me la patearon para el córner. Yo en esta vida tengo ciertos códigos y a la gente que me banca no le doy la espalda. Si pensaban que me iba a cortar solo, no soy así y más con todas las cosas que me han pasado y las que me bancó mi representante”.

Un dato no menor es que Centurión mantenía (al menos hasta ahora) una relación de amistad con Juan Román Riquelme, responsable del departamento de fútbol y las contrataciones para el equipo de Miguel Ángel Russo. Puede que este cortocircuito genere un quiebre entre las partes: “Estoy totalmente agradecido al hincha, pero la dirigencia, nada, muy poquito”.

Por lo pronto, Centurión se unió nuevamente a las tareas físicas a través de Zoom con el Fortín, que cuenta con Mauricio Pellegrino como flamante entrenador. Hace algunos días recibió el llamado de Fernando Gago, que definió que seguirá jugando profesionalmente junto a él en el club de Liniers. Ambos serán referentes dentro de un grupo plagado de juveniles.

