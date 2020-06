Envuelto en polémicas, el FC Barcelona se juega la liga ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou: hora, TV y formaciones

Tras dejarse cuatro puntos en los últimos tres partidos y ceder el liderato de La Liga al Real Madrid, el FC Barcelona necesita ganarle en el Camp Nou al Atlético de Madrid si quiere mantener las aspiraciones de revalidar el título.

Aunque este lunes Quique Setién negó que hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la plantilla, lo cierto es que los rumores acerca de un quiebre entre ellos podría golpear de lleno en el estado de ánimo.

Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez responsabilizó al entrenador de los malos resultados fuera de casa, y minutos antes, en una pausa del choque en Vigo, un airado Messi no quiso atender a las indicaciones que el segundo de Setién, Eder Sarabía, intentaba hacerle una y otra vez desde la banda.

Ésta será una prueba de carácter para el cuadro azulgrana en la que no sólo se enfrentan al Colchonero, sino también a ellos mismos. El equipo no gana ni tampoco convence con su juego, sobre todo en las segundas partes. No parece, por tanto, un buen momento para jugarse La Liga ante uno de los rivales más incómodos del campeonato.

El Atlético de Madrid llega en una situación completamente diferente. Después de arrancar empatando el primer partido contra el Bilbao en el reinicio, los de Diego Simeone no saben hacer otra cosa que sumar de a tres. Son cuatro triunfos consecutivos los que acumula el rojiblanco y llega al Camp Nou más que motivado.

En ese escenario conquistó una Liga en la última jornada del curso 2013-14, con aquel cabezazo para la historia del club del uruguayo Diego Godín y con un empate (1-1), como también lo es que de sus 12 desplazamientos allí entre la Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones y la Supercopa de España no venció ninguno: cinco igualadas y siete derrotas.

Pero la situación que se vive por el COVID-19, en donde la afición que juega un papel clave en este tipo de enfrentamientos no estará presente, podría ser clave en como se decante el resultado.

Para recibir al conjunto rojiblanco, Setién recupera al centrocampista Sergio Busquets, que no pudo jugar ante el Celta por sanción, y al defensa Sergi Roberto, que se ha perdido los últimos tres compromisos de su equipo por una fisura intercostal. Ambos podrían ser titulares en detrimento de Riqui Puig y Nelson Semedo, respectivamente.

También podría regresar al once el delantero Antoine Griezmann, lo que relegaría de nuevo a Ansu Fati al banquillo, y Clement Lenglet relevará en el eje de la zaga a Samuel Umtiti, que en Vigo volvió a protagonizar un partido de lo más discreto. El resto del equipo será el habitual.

En el Atlético, ni Koke Resurrección, el capitán, ni Stefan Savic están disponibles por ciclo de cinco tarjetas amarillas. Y es duda Mario Hermoso, que se entrenó ya el lunes con el grupo tras una lesión muscular que le apartó del duelo contra el Alavés.

Al once volverán Diego Costa y Marcos Llorente, protagonista del fenómeno más impactante de la vuelta a la competición del Atlético. El centrocampista ha relanzado al equipo desde el extremo derecho o la delantera, alejado de la posición natural con la que vino al club el pasado verano procedente del Real Madrid. Ha sido clave en nueve de los últimos 13 goles de su equipo.

PROBABLES FORMACIONES:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Hermoso o Felipe, Lodi; Llorente, Thomas, Herrera, Saúl; Joao Félix y Diego Costa.

HORA: 14:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 COL-PER-MEX)

TV: ESPN 2

ESTADIO: Camp Nou

POSICIONES: