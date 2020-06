Tensión en el fútbol de Inglaterra por el juicio entre las esposas de Wayne Rooney y Jamie Vardy

Rebekah reclama a Coleen 1,25 millones de dólares por daños y perjuicios (Reuters)

La tensión sube entre Rebekah Vardy y Coleen Rooney, respectivas esposas de los futbolistas ingleses Jamie Vardy y Wayne Rooney, después de que la primera haya demandado a la segunda por difamación, acusándole de revelar intimidades a la prensa sensacionalista.

Los documentos del Alto Tribunal de Justicia de Londres confirman que la demanda se presentó el 12 de junio, aunque por ahora no se ha fijado ninguna fecha para el proceso.

En octubre pasado Coleen acusó a Rebekah de haber vendido al tabloide The Sun informaciones que la afectaban y que habrían sido “robadas” de los ‘stories’ de su cuenta de Instagram. La mujer de 34 años explicó que durante cinco meses había tratado de desenmascarar al ‘topo’ publicando falsas historias en Instagram y permitiendo que sólo Rebekah Vardy tuviese acceso a ellas.

“He guardado y capturado todas las historias originales que muestran claramente que solo una persona las ha visto. Es ... la cuenta de Rebekah Vardy”, precisó en aquel entonces. Estos ‘fakes’ fueron finalmente publicados por The Sun.

Coleen y Wayne Rooney (AFP)

Por su parte, Rebekah Vardy le respondió a través de su cuenta de Instagram: “Si pensabas que esto estaba sucediendo, podrías haberme dicho y podría haber cambiado mis contraseñas para ver si se detenía. A lo largo de los años, varias personas han tenido acceso a mi insta y justo esta semana descubrí que estaba siguiendo a personas que no conocía y que nunca seguí”. La ex estrella del reality show de televisión británico I’m A Celebrity ... Get Me Out Of Here!, agregó: “No necesito dinero, ¿qué ganaría vendiendo historias sobre ti?”.

La mujer de 38 años conocida también por su participación en emisiones de telerrealidad denunció a su vez haber recibido amenazas de muerte en las redes sociales tras esas acusaciones, por lo que sufrió graves crisis de ansiedad. “Me dijeron que tenía que morir, que mis hijos debían morir, que mi futuro hijo tenía que morir. Es intolerable”, explicó en su momento al Daily Mail la esposa del actual máximo goleador de la Premier League, entonces embarazada de siete meses.

Según el tabloide, un intento de conciliación entre las dos mujeres fracasó el mes pasado y que Rebekah reclama 1 millón de libras (1,25 millones de dólares) de daños y perjuicios a Coleen.

Mientras tanto, los futbolistas se han mantenido al margen de la situación y están enfocados en sus respectivos equipos. Rooney, máximo goleador histórico de la selección inglesa, fue titular el fin de semana en el triunfo por 3 a 2 del Derby County en condición de visitante ante el Millwall por la segunda división inglesa; al tiempo que Vardy también arrancó desde el inicio en los compromisos del Leicester City frente al Watford y el Brighton And Hove.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Una nueva norma complicaría el arribo de Lautaro Martínez: a qué otra estrella mundial iría a buscar Barcelona

Escándalo en la Premier League por un polémico mensaje que sobrevoló en pleno partido del Manchester City

Con información de AFP