Ministro Pedro Sánchez rechazó acusaciones y ratificó que las Fuerzas Militares servirán con lealtad al presidente electo: “Injuria”

El funcionario respondió a Jorge Castillo, veterano del Ejército Nacional, y Germán Rodríguez, senador de la República - crédito Luisa González/REUTERS

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó acusaciones de desconocer al presidente legítimamente elegido, Abelardo de la Espriella, y las calificó de injuria y calumnia.

Asimismo, afirmó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional servirán con lealtad, disciplina y honor al presidente legítimamente posesionado una vez ocurra la transmisión constitucional del mando.

“Es absolutamente falso afirmar que desconozco la decisión soberana del pueblo o que no reconozco al Presidente legítimamente elegido. Esto es a la vez una injuria y calumnia, pues afecta mi imagen y prestigio, e insinúa la comisión de un delito (sic)”, indicó Sánchez.

Pedro Sánchez afirmó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional servirán con lealtad, disciplina y honor al presidente legítimamente posesionado una vez ocurra la transmisión constitucional del mando - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Sánchez también invitó a los colombianos a no difundir comentarios falsos ni alimentar el odio con injurias y calumnias. Además, afirmó que acusarlo de ignorar el resultado electoral afecta su imagen y su prestigio, e insinúa la comisión de un delito.

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El pronunciamiento del ministro respondió a señalamientos del veterano del Ejército Nacional Jorge Castillo, quien divulgó un supuesto mensaje atribuido a Sánchez sobre el trato que debía darse al presidente electo antes de asumir el cargo. En ese texto, Castillo afirmó que el ministro “aún no acepta la llegada” de Abelardo de la Espriella.

“Invito a todos los colombianos a no hacer comentarios falsos, ni alimentar el odio mediante la injuria y la calumnia. Colombia necesita más verdad, más respeto por las instituciones y más unidad nacional (sic)”, aseveró.

El mensaje está fechado el 28 de junio de 2026. Allí se presentan presuntas instrucciones para el personal militar y policial hasta el 7 de agosto de 2026, día en que asumiría el presidente electo como comandante supremo de las Fuerzas Militares.

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El texto indica que solo reciben saludos u honores militares o policiales quienes están en la línea de mando. Por eso, señala que no aplica el saludo militar al presidente electo antes de su posesión.

Pedro Sánchez invitó a los colombianos a no difundir comentarios falsos ni alimentar el odio con injurias y calumnias - crédito @PedroSanchezCol/X

La instrucción atribuida al ministro agrega que, desde la hora de la posesión del 7 de agosto, deben actualizarse las imágenes de la línea de mando y proceder como ordenan la Constitución y la ley. El mensaje cierra con un llamado a la prudencia y define al Ejército como una institución profesional y disciplinada, apegada al marco constitucional.

El cruce con Germán Rodríguez por la situación de la tropa

El ministro de Defensa también respondió al senador de la República Germán Rodríguez, al que reprochó recurrir a descalificaciones personales, insultos y afirmaciones sin sustento.

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El funcionario dijo que esa injuria y calumnia han derivado en amenazas contra su integridad personal, además de desinformar a la ciudadanía y lesionar su honra y buen nombre.

En su respuesta, el titular de Defensa defendió su trayectoria y afirmó que ha servido a Colombia durante más de 36 años con honor, transparencia y respeto por la Constitución y la ley. Añadió que no responderá a las ofensas con más ofensas, sino con hechos, resultados y respeto por las instituciones.

“Es profundamente lamentable y preocupante que un Senador electo de la República, de quien el país espera responsabilidad, rigurosidad y respeto por la verdad, persista en recurrir a descalificaciones personales, insultos y afirmaciones sin sustento, en lugar de exponer argumentos (sic)”, indicó.

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Rodríguez había acusado al ministro de mentir y de ser responsable de la desmoralización de la tropa. Entre sus señalamientos, mencionó la publicación en redes sociales de coordenadas de operaciones antes de la llegada de las tropas y una supuesta congelación de acciones contra grupos ilegales.

El senador también afirmó que la tropa se desmoraliza al ver, según dijo, al general Huertas entregar información al Clan del Golfo. Sumó acusaciones sobre la aviación, la inteligencia militar y policial, la captura de alias Calarcá, la salida de más de 60.000 integrantes de la fuerza y la falta de operaciones contra Iván Mordisco y el propio alias Calarcá.

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Frente a ese cruce público, Sánchez pidió a los colombianos actuar con responsabilidad, respeto por la verdad y compromiso con la democracia. En sus dos respuestas insistió en frenar la difusión de falsedades y en defender un debate público con más argumentos y menos descalificaciones.

Pedro Sánchez pidió a los colombianos actuar con responsabilidad, respeto por la verdad y compromiso con la democracia - crédito @PedroSanchezCol/X

“Otra de las grandes preocupaciones es que esta injuria y calumnia no solo han derivado en amenazas contra mi integridad personal, sino que también desinforman a la ciudadanía y lesionan mi honra y buen nombre (sic)”, puntualizó el Sánchez.

El ministro de Defensa cerró sus pronunciamientos con una defensa del respeto a las instituciones y de la unidad nacional en medio de la transición presidencial.

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