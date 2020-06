La sentencia de un futbolista de la Premier League: “Hay un gay o bisexual en cada equipo de fútbol”

Troy Deeney del Watford, en Old Trafford, Manchester, Reino Unido - 23 de febrero de 2020 (Reuters)

Este lunes Troy Deeney fue el invitado del podcast de la BBC que realiza Louis Theroux y en el que habló de su vida como jugador profesional y de lo que pasa en los vestuarios del fútbol inglés. El delantero sorprendió en este marco al referirse sobre la homosexualidad en el deporte más popular del mundo, tema que sigue siendo tabú.

Llama la atención que habiendo tantos futbolistas en el planeta todos sean ser heterosexuales y que los pocos que han declarado lo contrario lo hicieron luego de haber colgado los botines. Parece ser que los profesionales prefieren mantener sus gustos sexuales en secreto durante sus carreras para evitar así que esto les pueda jugar en contra.

“Creo que los gays y toda esa comunidad están muy preocupados por tener que cargar con la responsabilidad de ser el primero. Creo que una vez que alguien se declare, lo seguirán muchos. Si salen y lo dicen, genuinamente creo que, en la primera semana, unos 100 futbolistas dirán que ellos también, pero solo no quieren ser la cara de esto”, explicó Deeney.

El delantero del Watford insistió: “Me atrevo a decir que probablemente hay un gay o bisexual en cada equipo de fútbol. Ahí están, 100% están ahí”, agregó: “También me pregunto por qué una vez que se retiran del fútbol, el rugby o cualquier deporte, dicen ‘soy gay’. Siento que debe ser un peso muy pesado de cargar durante toda tu carrera deportiva”.

Thomas Hitzlsperger se declaró homosexual después de haberse retirado (Reuters)

Un caso que refleja esta situación es el de Thomas Hitzlsperger, ex integrante de la selección alemana que luego de su retiro, en 2014 se declaró públicamente homosexual: “Estos últimos años me di cuenta de que prefería vivir con un hombre”, explicó entonces. El ex jugador del Everton FC y del Aston Villa FC fue respaldado entonces por varios de sus ex colegas.

“En 2012, un jugador de la Bundesliga abrió el camino al declararse gay en una revista, pero eligió conservar su anonimato. Ese testimonio impulsó a la canciller alemana, Angela Merkel, a animar a los deportistas gays a dejar de esconderse. Y hasta se realizaron spots publicitarios en su apoyo.

En esta época, parece que quienes decidan salir del closet no tendrán los mismos problemas que vivió el inglés Justin Fashanu, jugador del Nottingham Fores y primer futbolista en declararse públicamente homosexual en 1990. En ese entonces, su confesión acabó con su carrera. Y en 1998, el propio Fashanu decidió suicidarse.

