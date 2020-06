“Me apuntaron con una pistola en la cara”: el crudo relato del asalto que sufrió una figura del Milan

Samu Castillejo, atracado a punta de pistola en Milán (EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo)

Un duro momento le tocó vivir a Samu Castillejo, futbolista español que se desempeña en el Milan de Italia, cuando iba al supermercado para comprar comida. Dos sujetos que iban a bordo de una moto se le acercaron y lo amenazaron a punta de pistola.

El mediocampista, en diálogo con El Larguero, programa que se emite por Cadena Ser, contó los detalles del asalto que sufrió a la vista de todos. “Estaba volviendo y pasaba por el supermercado, uno que queda cerca de casa. Estaba lleno de gente, a plena luz del día. Cuando estaba estacionado, vi que se acercaban dos chicos en una moto. Venían muy rápido. En ese momento pensé que me querían robar. Todo tenía mala pinta”, comenzó su relato.

“Cerré la puerta del auto, pero el que iba atrás se bajó con una pistola. Ahí es donde sucedió todo”, rememora el volante con pasado en Málaga y Villarreal. “Me pidió que abra la puerta. No sé quién estaba más nervioso. Era plena luz del día, y mucha gente miraba. Pasó todo muy rápido. No me dio tiempo ni a pensar lo que estaba pasando”, comentó con dolor.

Durante su crudo relato, el futbolista sostuvo que “todo ocurrió tan rápido. El me seguía apuntando en la cara, incluso cuando me sacaba el reloj ”.

Samu Castillejo lleva dos temporadas defendiendo la camiseta del Milan (Spada/LaPresse via AP)

No obstante, luego de unas horas y tras realizar la denuncia correspondiente, recibió buenas noticias: “La policía los encontró a 500 kilómetros, aún conservaban el reloj. Eran dos jóvenes con residencia en Nápoles”. Aunque luego, aclaró: “Barato no era el reloj, pero más allá de lo material, que al fin de cuentas no sirve, lo importante es que no me ha pasado nada. Fue el susto de que te apunten con una pistola en la cara”.

“En una situación así, creo que toda persona actuaría como lo hice y le daría el reloj. Uno tiene el susto en el cuerpo y hacen lo que te piden”, concluyó el mediocampista de 25 años.

Esta situación sucedió a pocos días de la vuelta al fútbol en Italia. Este viernes, el Milan visitará a la Juventus por la vuelta de las semifinales de la Copa Italia (en la ida igualaron 1 a 1 y el español asistió a su compañero Ante Rebić). La Serie A, en cambio, retornará el lunes 22 de junio. El Rossonero, que puja por conseguir un boleto a alguna competencia internacional, chocará ante Lecce, uno de los clubes que hoy estaría descendiendo de categoría.

