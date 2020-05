La cruel amenaza que recibió una figura de la Premier League tras negarse a entrenar por cuidar a su hijo del coronavirus

Deeney no quiere volver a entrenar

La Premier League continúa realizando los protocolos de seguridad para la reanudación del fútbol en Inglaterra y en medio de la confirmación de cuatro positivos por coroanvirus en tres clubes diferentes, algunos futbolistas se niegan a volver a los entrenamientos por miedo al contagio.

Es el caso del máximo goleador histórico del Watford, Troy Deeney, quien la semana pasada aseguró que no se presentaría en las instalaciones de “Las Avispas” por temor a llevar el COVID-19 a su casa, en donde vive junto a su pequeño hijo de cinco meses, quien padece problemas respiratorios.

“Teníamos que volver esta semana. Dije que no iría. Mi hijo de cinco meses tiene dificultades respiratorias. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro”, aseguró el futbolista de 31 años al podcast ‘Talk the Talk’.

Deeney compartió en Instagram una foto de su hijo (IG: @t_deeney)

Ahora, y con la aprobación de la vuelta a los entrenamientos en contacto, el capitán del equipo reveló que sufrió todo tipo de amenazas por negarse a jugar: “Vi algunos comentarios con respecto a mi hijo, la gente decía: ‘Espero que tu hijo se contagie de coronavirus’”, reconoció a CNN Sport.

“Esa es la parte difícil para mí. Si respondes a eso, la gente dice: ‘Ah, lo tenemos’ y siguen haciéndolo”, se lamentó el jugador y agregó: “En un momento en que todo se trata de salud mental, todos dicen: ‘Habla, habla, por favor habla’, Danny Rose y yo hablamos y simplemente nos golpearon por eso”.

El futbolista del Newcastle advirtió que están siendo tratados como “conejillos de indias” en medio de la crisis por el COVID-19 en Inglaterra: “Puedo imaginarme a la gente en casa diciéndose que si ganamos tanto dinero podemos volver a jugar. Me pregunto si merece la pena. Podría arriesgar potencialmente mi salud por divertir a la gente y, siendo sincero, no lo deseo”.

El jugador de Watford Troy Deeney. EFE/ Neil Hall /Archivo

En la misma línea de pensamiento se encuentra Deeney, quien no tiene dudas de que van a “estar controlados” y estarán “en un ambiente muy seguro”. “Pero será suficiente que haya una sola persona (contaminada) en el grupo... No quiero traer eso a casa”, afirmó.

Sin embargo, después de que la Premier haya aprobado los entrenamientos con contacto este miércoles, se espera que Deeney vuelva a ejercitarse con sus compañeros la próxima semana tras haber este mantenido conversaciones con el director médico adjunto de Inglaterra, el profesor Jonathan Van-Tam.

“Lo ha hecho muy bien y ha investigado mucho y hay mucha buena voluntad de su parte para decirme que nos van a cuidar lo mejor que puedan y que al final siempre va a haber alguna clase de riesgo cuando volvamos al trabajo”, señaló.





