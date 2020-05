“Ratas de laboratorios”: el descargo que desató la polémica en la Premier League mientras se prepara la vuelta del fútbol

Danny Rose, jugador del Newcastle, criticó a la Premier League por la vuelta del fútbol en medio de la crisis de coronavirus en Inglaterra (REUTERS)

Varias ligas del mundo van detrás de la Bundesliga en la reanudación de sus respectivos campeonatos pero Inglaterra, donde ya se retomaron los entrenamientos, varios jugadores expresaron su desacuerdo siendo uno de los países con más víctimas fatales por COVID-19. Los futbolistas de la Premier League no ven muy seguro el retorno y uno de ellos es Danny Rose, ex jugador de la selección inglesa, quien dijo están siendo tratados como “ratas de laboratorio”.

Luego de que se detectaron seis casos positivos en la primera tanda de tests en los 20 clubes de la primera división, Rose se quejó porque los ciudadanos en general quieren que se reanude el torneo y él considera que no piensan en su salud.

“La gente dice que deberíamos retomar el fútbol, como si fuéramos conejillos de indias o ratas de laboratorio”, declaró en diálogo con el podcast de ‘The Lockdown Tactics’ el lateral izquierdo del Newcastle, donde juega cedido por el Tottenham.

Danny Rose juega actualmente en el Newcastle, cedido por el Tottenham (REUTERS)

Al profundizar sobre su reflexión, Rose dijo que los jugadores no deberían arriesgar su salud solo por ganar más dinero y porque el fútbol es un entretenimiento: “Puedo imaginarme a la gente en casa diciéndose que si ganamos tanto dinero podemos volver a jugar. Me pregunto si merece la pena. Podría arriesgar potencialmente mi salud por divertir a la gente y, siendo sincero, no lo deseo.”

El jugador de 29 años propuso en un primer momento “experimentar esta fase y ver si funciona o no”, antes de plantear una reanudación del campeonato de fútbol inglés, que está pautada para el 12 o 19 de junio porque los directores técnicos solicitaron al menos cuatro semanas de entrenamiento para físicamente a sus jugadores.

La Premier League planea reanudar su campeonato a mediados de junio (REUTERS)

La Premier League, donde el Liverpool es líder con 82 puntos y le saca 25 puntos de ventaja al Manchester City, está detenida desde el 13 de marzo y recién esta semana retomó sus entrenamientos en pequeños grupos y sin contacto. La liga inglesa comunicó que hay seis casos positivos –serán puestos en cuarentena durante 7 días– entre las 748 personas que hicieron pruebas. Watford, con tres casos, y Burnley, con uno, son los clubes que confirmaron oficialmente que tienen gente contagiada y resta saber a qué entidad corresponden los dos restantes.

