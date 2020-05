Cambio de indumentaria, balones desinfectados y menos de 100 personas en el campo de juego: el estricto protocolo de la liga española para el regreso

Lionel Messi se pone a punto para el regreso del fútbol en España

El pasada sábado, Pedro Sánchez dio la orden. El presidente del gobierno español confirmó que a partir del lunes 8 de junio, España ingresará en la fase tres del estadio que se formuló debido a la pandemia de coronavirus. Eso significará que el territorio ibérico comenzará a vivir la nueva normalidad, razón por la cual se autorizó a la reanudación de grandes competencias deportivo. A la espera de la confirmación del fixture de la primera jornada, la vuelta del fútbol es un hecho.

Ante este escenario, La Liga como el AFE, el sindicato mayoritario de futbolistas, se reunieron en las últimas horas para avanzar en el cronograma final de las 11 fechas restantes del campeonato de Primera División en España. Pero además de terminar de verificar cómo se jugarán las jornadas que faltan, la cúpula de la liga española debe terminar de establecer los lineamientos que deberán seguir los equipos en la previa, durante y una vez terminado los partidos.

Según indicó el diario Sport, La Liga buscará que el estricto protocolo sea una versión mejorada al que ofreció la Bundesliga en Alemania. De esta manera, el primer paso que deberán seguir los futbolistas es, a 48 horas del inicio de los partidos, someterse a los test de coronavirus preventivos. En el caso que alguno de los protagonistas sea positivo por COVID-19, deberá ser aislado del resto.

La situación ante los viajes de los equipos será la siguiente: los clubes deberán informar a las autoridades de la liga cómo se trasladarán de una ciudad a otra. O sea, porque medio lo harán, ya sea por bus, tren o avión particular. Dentro del protocolo se prevé que los planteles viajen el mismo día del encuentro. En el caso de los partidos de local, el conjunto dueño de casa deberá notificar a los organizadores si sus futbolistas viajarán desde sus domicilios particulares o desde un lugar de concentración.

Los futbolistas no podrán tocarse para festejar un gol (REUTERS/Albert Gea)

A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, cada plantel llegará al estadio en dos buses por separado para mantener el distanciamiento y tendrá un hotel exclusivo de concentración. Una vez que todo el personal abocado para el partido se presente en el estadio, se les tomará la temperatura. A partir de ahí, jugadores y el staff técnico deberá dirigirse directamente a los vestuarios.

Una vez que se inicie el organigrama convencional de inicio del partido, ya no existirá el clásico saludo entre los equipos. Tampoco se realizará la foto formal entre los capitanes y los árbitros del encuentro. Es más, el ingreso de ambos conjuntos titulares será por separado y ya no como se hacía hasta ahora. En el caso de un gol, al igual que sucede con el protocolo en el fútbol alemán, no podrá haber festejo multitudinario entre los futbolistas.

A diferencia de lo que ocurre en Alemania, uno de los principales cambios se verá durante el juego. Cada balón que salga del terreno será desinfectado de manera automática por los alcanza pelotas para que la pelota vuelva a estar utilizable. A su vez, los jugadores deberán quitarse toda la indumentaria una vez que lleguen al vestuario en el entretiempo. La misma acción deberá repetir una vez que finalice el encuentro. Toda la ropa deberá ser depositada en un contenedor para que sea desintoxicada.

En la zona del campo de juego habrá menos de 100 personas contando a los jugadores, staff técnico y árbitros (REUTERS/Sergio Perez)

Por último, la zona del estadio estará dividida en tres sectores. La zona del campo de juego se denominará verde y podrán estar menos de 100 personas. Serán 94 entre los 46 futbolistas -11 titulares y 12 suplentes-, cuerpo técnico, equipo médico, árbitros y los utileros de cada plantel.

Los restantes dos lugares serán en las tribunas, en el interior y exterior de las instalaciones del estadio. Denominada como zona azul, sólo tendrán acceso a ella el personal autorizado por el club local y el personal de la organización para la disputa del encuentro. En relación a la transmisión del juego por TV, se mantendrá el mínimo de personas requerido y las entrevistas post partido serán virtuales. La presencia de los medios también será la menor posible.

La zona restante es la del exterior del escenario. Allí podrá haber un máximo de 32 personas. Todo lo relacionado a venta de merchandising, comidas o lugares específicos de los clubes estarán cerrados antes y durante el desarrollo del juego.

