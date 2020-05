Explosivas declaraciones del entrenador del Manchester United: “Prefiero tener un agujero en la plantilla que a un estúpido”

Solskjaer habló en una entrevista con UWS - REUTERS/Francois Lenoir

En medio de la reanudación de los entrenamientos de manera grupal del Manchester United, después de más de dos meses sin actividad en Old Trafford, el entrenador noruego Ole Gunnar Solskjær sorprendió con unas llamativas declaraciones.

“Prefiero tener un agujero en la plantilla que a un estúpido”, aseguró en una entrevista con la revista mancuniana United We Stand. “La personalidad es muy importante. Somo un equipo en un entorno de equipo. Me gusta que los jugadores tengan un poco de ego pero deben adaptarse”, agregó.

Unas palabras con las que se refirió a algunos futbolistas en particular, aseguraron desde Inglaterra, y que hoy ya no están en las filas del equipo “Red Devil”.

La portada del UWS

“Siempre habrá jugadores que quieran jugar más al fútbol, pero para que un equipo tenga éxito, los jugadores deben estar disponibles en diferentes momentos. Siento que en este grupo no tenemos una manzana podrida", consideró el técnico de 47 años, quien asumió en el cargo en diciembre del 2018 con el objetivo de reavivar al equipo.

“Tiempo de reconstruir”, así tituló la revista en su portada con una caricatura de Solskjær remodelando el estadio. Estas declaraciones, sumadas al proyecto de “rehacer” al equipo, llevaron a la prensa inglesa a especular acerca de a quién se refería con sus palabras.

En la ventana de transferencias de junio del pasado verano (europeo), el Manchester United se desprendió de algunos jugadores de renombre como Romelu Lukaku (Inter), Alexis Sánchez (Inter), Ashley Young (Inter), Christopher Smalling (Roma), Ander Herrera (PSG) o Antonio Valencia (Liga Deportiva Universitaria de Ecuador).

“Hubo otras cosas que no me gustaron el año pasado, algunas situaciones personales que no se pudieron resolver hasta el verano”, señalaba el noruego haciendo hincapié en que en ese período de negociaciones se terminaron “resolviendo”.

Lukaku y Smalling fueron dos de los que abandonaron el Manchester United recientemente

“En marzo de 2019, los jugadores estaban mal físicamente y sufrimos lesiones. Los jugadores empezaron con una mentalidad negativa, mientras que ahora el pensamiento es positivo”, afirmó “Baby face”, quien logró cosechar una racha de 14 partidos invictos tras su llegada al banquillo.

Finalmente, Solskjaer reconoció que cuenta con un gran potencial en su plantilla para llevar al United nuevamente a lo más alto: “Cuando ganas todo es fácil y cuando llega lo difícil, puedes ver quien tiene la mentalidad correcta. No lo vimos hasta después de París. Ahí es cuando vi con quién pondría construir un equipo a largo plazo”.

El noruego hizo referencia al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2018-19. En aquel cruce, el PSG se impuso de local por 2-0 y en Manchester el conjunto local pudo dar vuelta el marcador y clasificar a cuartos de final.





