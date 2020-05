Jörg Wolfrum, editor de la centenaria revista alemana ‘Kicker’: “Hay mucha gente en el país que no está de acuerdo con que el fútbol regrese”

Jörg Wolfrum, periodista de la revista alemana Kicker, habló en exclusiva con Infobae sobre el regreso de la Bundesliga.

— La Bundesliga es la primera liga europea en regresar tras la pandemia del Coronavirus. ¿Cree que vuelve en el tiempo justo o que se necesitaba más tiempo para que los equipos se adaptaran tras tanto tiempo sin jugar?

— En épocas de coronavirus, nunca hay un tiempo justo. Encima, por ser Alemania un país federativo, algunos equipos tienen más tiempo de entrenamiento que otros porque los gobiernos federativos otorgaron diferentes permisos para volver a los entrenamientos, que, en todos los casos, se desarrollan bajo circunstancias especiales, como no tener contacto físico, etc.

— ¿No debieron tener más tiempo para una pretemporada o jugar antes algunos partidos amistosos como parte de la preparación para el torneo?

— Claro que sí, pero es imposible en estos tiempos. No hay que pensar y discutir sobre asuntos imposibles. Pero sí, la situación es difícil. Los entrenamientos no son de los tiempos normales.

— ¿Cuánta seriedad le da la prensa alemana a este final de temporada de la Bundesliga? ¿qué dicen los medios sobre esto? ¿Le dan la misma importancia al campeón que en cualquier otra temporada?

— Se lo toma con la misma seriedad de siempre: vuelve el fútbol, se juega el campeonato, los descensos, los puestos en las competencias internacionales. Además, es importante lo económico para todas las partes y hasta para la prensa, si uno se refiere a los anuncios publicitarios, por ejemplo. Se toma todo en serio, claro que sí.

— ¿Se puede sentir una creciente expectativa de la gente por la vuelta del fútbol, o la gente está pendiente de otras cosas en este tiempo tan extraño?

— Hay de todo, y eso incluye discusiones sobre por qué el fútbol sí consiguió el derecho de regresar mientras que otros negocios todavía están cerrados. Así que hay no poca gente que piensa que es un signo erróneo que el fútbol arranque. Pero fue un debate de hace algunas semanas, ahora todo volvió a una tan mencionada “normalidad nueva”, es decir, se abrieron peluquerías, van a abrir los restaurantes (aunque paulatinamente y primero sólo con asientos en las terrazas. Con pocas mesas, y no adentro), por lo que el fútbol ya no representa tanta excepción. De todos modos, muchos lo critican pero los hinchas lo aprecian, eso sí.

— La Bundesliga es la liga europea con el promedio más alto de venta de entradas por partido. ¿Cómo tomó el público el hecho de jugar a puertas cerradas o con hinchadas de cartón en las tribunas?

— Semanas atrás eso generó una polémica. Se hacía la cruz por esos “Partidos Fantasma” (aquí se le llama así a los partidos sin público) en las hinchadas. Pero pasó el mismo día que el CEO de la Bundesliga (DFL), Christian Seifert, dijo claramente que sin partidos no hay dinero de la televisión y sin tal dinero, varios clubes van a ir a la bancarrota dentro de pocos meses.

— ¿Hay consciencia de que al no haber otras ligas importantes en juego seguramente la Bundesliga será observada como nunca por TV o streaming en el resto del planeta o esto no interesa y no se comenta en los medios?

— Se sabe muy bien, la Federación Alemana (DFB) y los clubes también, que la Bundesliga es de vanguardia en este sentido. Hay que destacar que desde el exterior hubo mucho interés de otras ligas en el concepto de higiene/distancia, del protocolo utilizado para el reinicio del torneo. Si sale mal, porque no se respetaron las condiciones de higiene, eso va a significar un golpe duro más allá del dinero que se perdería del aporte de la TV si se suspendiera la Liga.

— ¿Cree que va a haber un aumento masivo de espectadores de los partidos desde sus casas?

— Puede haber, pero no mucho, ya que los que están interesados en televisión por pago (“Sky TV”, sobre todo, porque tiene los derechos) ya lo tienen y los demás pueden como antes ver resúmenes en otros canales. Eso sí: “Sky tv” va a transmitir las primeras dos fechas en su canal libre y eso será accesible para todos.

— ¿Hablan los dirigentes de los clubes alemanes acerca de que tanta difusión masiva puede ser una vidriera para que emigren jugadores a otras ligas?

— Esto especialmente, no. Pero desde ya se habla de que el mercado de fichajes se va achicar ya que en todo el mundo los clubes sufren económicamente. Asi que esto en especial no es un aspecto que incomoda a la Liga. De lo que más se habla es si al final – por el motivo que sea – no se termina la Bundesliga. Entonces, según el plan de la DFB, se tomaría en cuenta la tabla de posiciones de ese momento y el primero sería campeón y los dos últimos descenderán. En contra esta idea no sólo están los clubes del final de la tabla. Hubo votación y este plan apenas se impuso 10 a 8.

— ¿Hubo algún cambio en la televisación de los partidos tomando en cuenta la etapa anterior de esta misma temporada? ¿Se tomarán más primeros planos, o se podrá escuchar lo que gritan los protagonistas, teniendo en cuenta que casi no habrá público? ¿Cómo será el protocolo de los equipos antes de salir a la cancha? ¿Cómo serán las concentraciones, los calentamientos previos, el vestuario antes, en el descanso y después de los partidos?

— Bien detallado. Empezando porque un mismo equipo, en la llegada a la cancha, ya se divide en varios micros para no juntarse, o por usar varias salas como vestuario para un mismo equipo para estar lo más lejos posible uno del otro. Los jugadores no pueden caminar juntos, los dos equipos entran separados al campo para no juntarse en el túnel. Por ejemplo, en un partido Bundesliga de un estadio como lo del Borussia Möchengladbach, habrá 115 personas en la tribuna y sólo diez periodistas, dos bomberos, cinco integrantes del personal higiene, cuatro policías, diez miembros del personal de seguridad, y en el césped habrá 97 personas entre ellos los jugadores, cuatro árbitros, cuatro alcanzapelotas, tres fotógrafos etc

— ¿Habrá testeos de coronavirus para todos los protagonistas del partido? (jugadores, árbitros, entrenadores, suplentes, periodistas).

— Habrá, sin duda, y los últimos se realizarán el día anterior del partido.

— ¿Los jugadores están todos seguros de volver a jugar? ¿No hubo quejas ni hay temores en ellos por la chance de infectarse?

— Las hubo, también de partes de jugadores y de distintos clubes, pero es la minoría. Algunos jugadores sostienen que la Liga no les escuchó suficientemente en la fase de tomar sus decisiones. Que hay que ver la parte psicológica de jugar y poder contagiarse y después poder contagiar a sus familiares. Varios jugadores tienen dudas, claro.

— ¿Desde la psicología salen a jugar 100% seguros de hacerlo? Porque en casi todo el mundo, los jugadores no quieren regresar porque dicen que tienen miedo de contagiarse. ¿Nadie se quejó?

— Como ya le dije, hubo comentarios. Nadie está obligado de jugar si por ejemplo tiene miedo por contagiarse.

— Siendo que no puede haber casi ningún espectador en las canchas, ¿cómo se mantienen los clubes en lo económico? ¿Cómo hacen para seguir pagando a los futbolistas?

— Para ser exacto: No habrá ni un espectador. La gran parte del dinero viene por la TV y después, por los sponsors y muy atrás recién, por venta de entradas, siempre en referencia a la Primera y la Segunda división, así que esto, en estas ligas, no es el problema. Aunque los clubes piden que sus hinchas le regalen el dinero ya pagado para las entradas de los partidos restantes en casa. O sea no tener que devolvérselos. Pero es muy poco comparando con la plata de la televisión.

— Se dice que habrá zonas creadas en el campo de juego para evitar el contagio. ¿Cuáles serán? ¿Qué medidas concretas se tomaron para evitar el contagio de jugadores?

— No hay estas zonas. Serán partidos “normales” en ese sentido. Es obligatorio no saludarse con la mano entre los equipos antes del partido, ni los entrenadores, ni tampoco los árbitros. Y otra: los jugadores no deben festejar los goles de manera típica con abrazos. Se verá si se cumple esto o no. Pero diría que sÍ porque no hay que olvidarse que no habrá emoción de las tribunas con la cual los jugadores puedan contagiarse.

— Hubo 10 casos positivos entre los 1724 entre los tests que se les hicieron a los jugadores de los 36 equipos de Primera y Segunda alemanas. ¿Esto no cambió el interés por el regreso del fútbol?

— Hubo más, varios mas, estas cifras ya son de diez días o más atrás. El Dínamo Dresden, de la Segunda, desde unos días está en cuarentena, y con eso se perderá ya seguro las primeras dos fechas.

— La Bundesliga iba a comenzar antes pero finalmente Ángela Merkel no quiso y lo postergó unas semanas. ¿Qué fue lo que ahora la hizo cambiar de posición?

— No es tanto Merkel. Hay un Gobierno con áreas especificas en este caso. como Ministerio del Interior y también el Ministerio de Salud. Aparte de esto, como ya dije antes Alemania es un país federativo , y mucho tienen que ver los gobiernos estatales. Pero en síntesis, si el gobierno federal dio el visto bueno por varios motivos: por una apertura paulatina del Lockdown, por la presión de los gobiernos federales, y por el hecho de la presentación del concepto de higiene etc de la DFL.

— ¿Qué pasa si un jugador da positivo?

— Entonces tienen que decidir los Centros Federales de Salud, en especial el Centro de la ciudad de donde es el club. Estos Centros deciden si sólo el jugador tiene que ir a cuarentena, o si todo el equipo. En Dresden, el Centro de Salud decidió que todo el equipo. Por eso es que el Dínamo no puede jugar las primeras dos fechas.

— Si llega a haber varios casos positivos en los partidos. ¿Hay chances de que todo vuelva para atrás y se vuelva a suspender la Bundesliga?

— Este peligro existe, y si se suspende la Bundesliga, entonces habrá un problema grande para varios clubes para sobrevivir. Pero también hay otro peligro: que se junten hinchas afuera de los estadios. Hay que acordar que por lo del Coronavirus es prohibido juntarse en grupos. Sólo se puede juntar con una persona fuera de su familia o con un máximo de cinco personas ajenas de la familia, dependiendo de cada Estado (Provincia). Así que esto sería otra forma por la que podría suspenderse la Bundesliga.

— Sólo se permitirán 10 periodistas en las canchas. ¿Cómo será la cobertura de Kicker? ¿Habrá cambios respecto de coberturas anteriores?

Uno de estos diez periodistas en cada cancha será un reportero de “Kicker”. Como siempre, vamos a calificar a los judadores, al nivel del partido, los árbitros, todo como siempre, aunque también va a ser nuevo para una revista que en seis semanas cumple cien años de existencia y sin duda es la revista de fútbol más tradicional de Alemania. Pero no hay que confundirse: de las cadenas que tienen comprados los derechos de televisión de los partidos (Sky, DAZN, ARD, etc) habrá 23 periodistas más en la tribuna de prensa. O sea, en total, 33 periodistas.

