Los protagonistas a seguir en la Bundesliga: 10 figuras, un joven DT revolucionario y los embajadores latinos

Lucas Alario, Marco Reus, Julian Nagelsmann, Robert Lewandowski y Claudio Pizarro son algunos de los protagonistas de la Bundesliga.

A la Bundesliga la mirará el mundo entero. La liga alemana se ha puesto sobre sus hombros las responsabilidad de ser el primer certamen de élite en retomar sus actividades en medio de la pandemia mundial de coronavirus, pero lo asume porque cuenta con los recursos y el plan necesario para hacerlo. Afortunadamente para los fanáticos, es uno de los campeonatos más atractivos de todos y apunta a demostrarlo. Sus protagonistas están listos para exponerse a cada rincón del planeta. Entre ellos, hay grandes goleadores, con los mejores registros de Europa. Jóvenes talentos que se perfilan para dominar la escena en un futuro cercano. Entrenadores de conceptos tácticos innovadores y estrategias intrépidas. Y varios jugadores latinoamericanos destacados. Todos ellos componen el ecosistema de la primera división germana y animarán las nueve fechas que restan para finalizar la temporada 2019/20.

10 FIGURAS DE LA BUNDESLIGA

Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Atraviesa su sexta temporada en el FC Bayern München, donde se ha convertido en un goleador cada vez más implacable. El artillero polaco de 31 años aspira a ser por tercera campaña consecutiva el máximo goleador de la Bundesliga, donde ya es el extranjero que más goles tiene en toda la historia. En este torneo ya suma 25 goles en 23 partidos –39 goles en 33 partidos en todas las competiciones– y va camino a pulverizar su máximo registro anotador (30 goles en 2015/16 y 2016/17): es el futbolista con mayor número de remates (110) y tiene nueve fechas por delante. Hay que ver cómo está físicamente tras una cirugía de rodilla izquierda que lo dejó fuera de los últimos dos juegos, pero el COVID-19 le dio tiempo para reponerse y todo indica que podría hacer historia.

Robert Lewandowski es actualmente el máximo anotador de la Bundesliga con 25 goles (REUTERS)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Otro jugador que ha aprovechado el receso que supuso el coronavirus es el capitán del Borussia Dortmund, quien estuvo ausente en varios partidos –incluidos los octavos de Champions ante el PSG– por una lesión muscular sufrida en febrero. En esta campaña ha ayudado con 11 goles y 5 asistencias en 19 partidos. Pero, más allá de las estadísticas, su aporte intangible es clave. Es el símbolo del BVB dentro y fuera de la cancha, por lo que su contribución será fundamental para la recta final de la lucha por el título.

Marco Reus es el capitán y símbolo del Borussia Dortmund (REUTERS)

Thomas Müller (FC Bayern München)

Si de emblemas se habla, imposible no mencionar al jugador que juega su undécima temporada en la Bundesliga y con el FC Bayern München. El campeón del mundo de 2014 esta temporada se ha convertido en el líder de asistencias con 16 pases de gol (también anotó 6 tantos). No tuvo mucho protagonismo al inicio de torneo, pero cuando el técnico Hansi Flick se hizo cargo del equipo, Müller ganó terreno en el once titular y desplegó su mejor versión: jugando por fuera o por dentro, siendo impredecible desde la posición de Raumdeuter, un nombre creado especialmente para su forma de jugar, ya que se mueve por toda la cancha. Está a solamente cinco asistencias del récord de De Bruyne (21) en la temporada 14/15 y tiene todo para batirlo.

Thomas Müller es actualmente el líder de asistencias en la Bundesliga (REUTERS)

Timo Werner (RB Leipzig)

Tiene 24 años, pero fue el 9 de Alemania en el último Mundial y desde que el RB Leipzig compite en la élite se transformó en su carta goleadora. En este torneo suma 21 goles y le pelea a Lewandowski el trono de máximo goleador. Es un delantero muy versátil, con gran movilidad, especialista en desmarques y diagonales, además de un definidor letal. Podría decirse que bajo las órdenes de Julian Nagelsmann hizo su despegue definitivo, marcando esta campaña su primer hat-trick como profesional y llegando a su gol número 75, convirtiéndose así en el tercer jugador más joven en alcanzar esa cifra en la historia de la liga alemana tras Gerd y Dieter Müller. Y como si eso fuera poco, suma siete asistencias, por lo que participa en un gol cada 73 minutos.

Timo Werner es la carta de gol del RB Leipzig (REUTERS)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

A sus 20 años, el joven inglés se ha convertido en el referente de un equipo que tiene a grandes jugadores como Reus, Brandt, Hazard, Götze y Haaland. Este extremo de gran manejo de balón y de regates elegantes dejó la academia del Manchester City en 2017 con el objetivo de tener más minutos y ha llegado a la liga alemana para brillar. En esta campaña tiene 14 tantos y 15 asistencias, lo que lo convierte en el jugador más influyente a nivel goles de todo el campeonato. Nadie en las cinco principales ligas europeas pudo alcanzar doble dígitos en goles y asistencias antes que él en la temporada 2019/20 y eso también hace que sea uno de los mejores jugadores del continente.

A sus 20 años, Jadon Sancho es uno de los mejores jugadores de la liga alemana (REUTERS)

Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen)

Un diamante en bruto hecho puramente en Alemania que con 20 años ya carga sobre sus espaldas con grandes responsabilidades en el Bayer Leverkusen. Desde su debut con 17 años no ha dejado de cosechar récords de precocidad (anotador más joven, el más joven en alcanzar los 50 partidos en la Bundesliga, etc.) y hasta ha debutado en la selección alemana de Joachim Löw. Es un mediapunta todoterreno, capaz de jugar también de interior y de pisar el área para marcar goles. Lleva 6 goles y 5 asistencias en lo que va del torneo y sueña con seguir dándole alegrías a Los Obreros en las nueve fechas restantes.

Kai Havertz es el líder del Bayer Leverkusen y el futbolista alemán con mayor proyección (AFP)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Irrumpió en el vigente curso del fútbol europeo como un goleador temible y llegó a la Bundesliga a mitad de temporada para seguir escribiendo su gran historia. El goleador noruego de 19 años anotó siete goles en sus tres primeros partidos de la Bundesliga, entre ellos un hat-trick como suplente en su debut. Haaland ha desembarcado en Alemania como un vendaval de goles y no va a conformarse solamente con sus 9 tantos en ocho partidos. Difícilmente alcance la línea de Lewandowski o Werner, pero si ayudará al Borussia Dortmund a dar pelea por el trofeo.

Erling Haaland ha llegado para seguir marcando goles con el Borussia Dortmund (REUTERS)

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

En una liga donde hay grandes porteros como Manuel Neuer, Kevin Trapp, Lukáš Hrádecký, Timo Horn o Roman Bürki, el portero suizo se ha destacado sobre el resto y se convirtió en un pilar de la gran campaña del Borussia Mönchengladbach. Es el guardameta con más atajadas del torneo (97) y además suma cinco vallas invictas. Además de su aporte en el juego, también es el capitán del equipo y uno de los referentes actuales en su puesto en la liga alemana, donde juega desde hace cinco temporadas.

Yann Sommer es garantía para el Borussia Mönchengladbach (REUTERS)

Serge Gnabry (FC Bayern München)

Se fue con solo 16 años al Arsenal FC, pero la Premier League no le dio el lugar que deseaba y regresó a Alemania en 2016 para jugar en el Werder Bremen. El FC Bayern München lo compró y, tras cederlo una temporada al Hoffenheim, disfruta de su potencia en ataque. La temporada pasada tuvo su explosión como jugador y esta temporada, tras las salidas de Robben y Ribery, ha confirmado su rendimiento excepcional en varias posiciones de la ofensiva. Lleva 18 goles y 11 asistencias en 33 partidos en todas las competiciones, incluidos sus cuatro goles al Tottenham el 7-2 de la fase de grupos de la Champions League. Un atacante muy desequilibrante y con capacidad anotadora que goza de su esplendor con solo 24 años.

Serge Gnabry se ha transformado en un pieza clave en la ofensiva del FC Bayern München (REUTERS)

Sebastian Andersson (1. FC Union Berlin)

En la primera temporada en la élite del 1. FC Union Berlin, una de las grandes figuras de este modesto equipo de la capital es el futbolista sueco de 28 años que lleva 11 goles, pero además es el jugador de la liga con mayor cantidad de duelos ganados por aire (207) y por tierra (405). Un verdadero guerrero que no da ningún balón por perdido y que con su sacrificio hace ilusionar al elenco berlinés con sellar su permanencia en la máxima categoría del fútbol germano.

Sebastian Andersson es uno de los jugadores más batalladores de la Bundesliga y principal figura del Union Berlin (REUTERS)

UN JOVEN DT REVOLUCIONARIO

El factor Nagelsman

Si hay un factor que distingue a la Bundesliga, es que gran parte de sus equipos practican un fútbol dinámico y poco especulativo. En la gran mayoría de los clubes suelen optar por entrenadores que se inclinen por tácticas y estrategias de tinte ofensivo, hay hilos conductores entre un ciclo y otro, lo que a largo plaza ha convertido a la liga alemana en un torneo con partidos donde está asegurado el espectáculo.

Actualmente el pulso lo marcan nombres como Hansi Flick, ex ayudante de Löw en el Mundial de Brasil 2014 que tomó las riendas del Bayern; Marco Rose, que se hizo cargo del Borussia Mönchengladbach tras ganar dos ligas en Austria con tácticas flexibles y modernas; Markus Gisdol, que dotó de competitividad al 1. FC Köln para sacarlo de la zona del descenso con 8 victorias en sus últimos 11 partidos; o Peter Bosz, el holandés que transformó al Bayer Leverkusen en uno de los equipos con mayor posesión de pelota en Europa. Sin embargo, el gran exponente de los banquillos del fútbol alemán es un joven que con edades de ser futbolista –empezó a dirigir a los 29 años y ahora tiene 32– ha cautivado a toda Europa: Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann se inició como DT a los 29 años en el Hoffenheim y actualmente dirige al RB Leipzig (REUTERS)

Este joven DT dio sus primeros pasos en el TSG Hoffenheim, un equipo que peleaba por no descender y terminó clasificándose a la Champions League, y ahora dirige al RB Leipzig. Siempre ha practicado un fútbol vertiginoso, de presión asfixiante y transiciones rápidas. Su idea de juego va en perfecta consonancia con la que han desarrollado Los Toros en sus tres temporadas en la Bundesliga bajo la tutela de Ralph Hasenhüttl y Ralf Rangnick, sus antecesores. El joven DT aplica una defensa con tres centrales -no posicionales y con cierta libertad- y agrega dos carrileros de recorrido profundo. La zona media tiene un mediocentro y dos interiores más sueltos, mientras que por delante pone dos delanteros explosivos que van de afuera hacia adentro.

Nagelsmann tuvo que rechazar al Real Madrid para finalmente desembarcar en el proyecto joven y ambicioso de Los Toros, que en la primera vuelta se consagraron “Campeones de otoño”. En lo que se ha podido jugar de la segunda vuelta tuvieron algunos tropiezos (solo tres victorias en ocho partidos) pero de todas formas el elenco de Nagelsmann ha cosechado 50 puntos después de 25 fechas, siendo el mejor balance en la corta historia del RB Leipzig la Bundesliga. Además, se ha clasificado para los cuartos de final de la UEFA Champions League al eliminar al Tottenham de Mourinho.

LOS LATINOS A SEGUIR

Lucas Alario (Bayer 04 Leverkusen)

El atacante argentino está cada vez más afianzado en el Bayer 04 Leverkusen y eso también le abrió las puertas de la Selección Argentina. Lleva marcados 6 goles en 18 apariciones en la Bundesliga, sumados a su influencia en los circuitos de Peter Bosz cuando juega de espaldas al arco y su movilidad para generar espacios. Y ahora cuenta con la compañía de su compatriota Exequiel Palacios, quien llegó a Leverkusen como uno de los mediocampistas con mayor proyección del fútbol argentina y empieza a ganarse la confianza de todos por su gran calidad. Además, están Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Santiago Ascacibar (Hertha Berlin) y David Abraham (Eintracht Frankfurt) para completar el quinteto argentino en tierras germanas.

Lucas Alario aporta goles al Bayer Leverkusen.

Charles Aránguiz (Bayer 04 Leverkusen)

Un mediocentro de esos que hace lucir a sus compañeros, que trabaja para el equipo de forma silenciosa, sin destacar para los flashes pero ocupando un rol fundamental en el Bayer 04 Leverkusen de Peter Bosz, otro técnico que confía en su calidad. El ‘Príncipe’ chileno sigue hace un aporte defensivo y ofensivo invaluable en Los Obreros, aportando recuperaciones, siendo eje en la circulación y hasta a veces asistiendo o marcando goles. Tiene solamente un gol y tres asistencias en lo que va del campeonato, pero brilla cada partido siendo engranaje irremplazable en la medular de su club.

Charles Aranguiz es uno de los mejores mediocentros de la Bundesliga (REUTERS)

Jhon Córdoba (1. FC Köln)

Un delantero colombiano que sostiene la ilusión del 1. FC Köln a fuerza de goles. Desde la llegada de Markus Gisdol, ha marcado 10 goles en los últimos 14 partidos – incluido su primer doblete en Bundesliga– y ha ayudado a Los Chivatos a dejar atrás los puestos de descenso. Córdoba, de solamente 26 años, de muestra que tiene calidad para mantener al elenco de Colonia en la primera división e ilusionarse con ser convocado por Carlos Queiroz para representar a la selección colombiana.

Jhon Cordoba ha resucitado al 1. FC Köln con sus goles (REUTERS)

Claudio Pizarro (SV Werder Bremen)

Una leyenda del fútbol alemán. El peruano hizo su debut en Bundesliga con el SV Werder Bremen en 1999 y colgará las botas en el mismo club 21 años después, tras haber pasado por el FC Bayern München en varias etapas y luego de haber vestido también la camiseta del 1. FC Köln. Todavía puede marcar la diferencia cuando pisa el césped, porque a sus 41 años aporta una fantástica cuota de experiencia. Le quedan nueve partidos para despedirse definitivamente de la liga germana, de donde se marchará por la puerta grande.

Claudio Pizarro jugará sus últimos 9 partidos en la Bundesliga (Shutterstock)

Sergio Córdova (FC Augsburg)

Luego de ser integrante de esa generación de la Vinotinto que logró ser subcampeona del mundo Sub-20 en 2017, este atacante venezolano llegó al FC Augsburg para transformarse en uno de los latinos más destacados de la Bundesliga. Ha marcado un gol en sus 11 apariciones esta temporada, pero es un recambio habitual en cada partido de su equipo, que saca provecho de su potencia física y sus cualidades ofensivas en los minutos finales de sus compromisos.

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

En la liga alemana hay una generación de jóvenes estadounidenses que ya brillan también en su selección nacional, como Weston McKennie, Tyler Adams, Josh Sargent y John Brooks, entre otros. Y ellos se les sumará muy pronto Gio Reyna, hijo de una de las grandes leyendas del fútbol estadounidense, Claudio Reyna, quien ya suma minutos y goles con el primer equipo del Borussia Dortmund. Y entre los norteamericanos, no hay que dejar afuera a Alphonso Davies, un joven de 19 años nacionalizado canadiense, que en julio de 2018 fichó por el Bayern y se convirtió en la mayor transferencia en la historia de la MLS, donde jugaba de extremo. Ahora se ha convertido en uno de los laterales izquierdos con mejor futuro de Europa.

