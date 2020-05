La guía más completa para seguir la Bundesliga, primera liga de élite que vuelve en plena pandemia: protocolos, la TV y todo lo que hay que saber

La Bundesliga pondrá en marcha nuevamente su torneo para definir quién se queda con la Meisterschale, el trofeo de campeón en Alemania (REUTERS)

Como ese comensal que espera que el mesero traiga su plato preferido en la mesa de su restaurante favorito, cada amante del fútbol de cada rincón del planeta aguardaba con ansias ese momento en que una de las ligas de élite vlviera a la acción. Y la Bundesliga lo hará posible este sábado 16 de mayo, se convertirá en el primer campeonato de alto nivel en reanudarse tras la interrupción causada por la pandemia de coronavirus. El balón siguió rodando en países como Nicaragua, Bielorrusia o Turkmenistán, pero los fanáticos deseaban el regreso de una de las grandes ligas y, afortunadamente, será el fútbol alemán quien haga los honores bajo un estricto protocolo sanitario. Porque es cierto que no habrá público en los estadios, uno de los grandes atributos del torneo germano, pero no faltará la emoción dentro de los campos de juego.

La Deutsche Fussball Liga (DFL), con aval de Angela Merkel y los jefes de cada región, reanudará la primera y segunda división tras una pausa de dos meses. El campeonato de la máxima categoría está que arde, con cinco equipos luchando por ser campeón. Se jugarán nueve fechas en un lapso de 43 días para poner fin a la temporada 2019/20 antes del 30 de junio y salvar económicamente a una industria que ha sufrido los coletazos del COVID-19. Aquí, todo lo necesario para seguir de cerca el fútbol de Alemania.

ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO

FC Bayern München llega como líder, cuatro puntos por encima del Borussia Dortmund (Foto: Reuters)

Aquellos que no han seguido la Bundesliga en los últimos años solo pueden saber que el FC Bayern München ha ganado los últimos siete títulos de la Bundesliga de forma consecutiva, aunque la temporada fue una señal de que esa hegemonía tambalea más que nunca y que los tiempos han cambiado. El pasado torneo el Borussia Dortmund fue líder en 20 de las 34 jornadas del campeonato –tenía ventaja de nueve puntos en enero– pero la Meisterschale, como se conoce al trofeo de campeón en Alemania, se les escapó de las manos en las últimas jornadas.

Esta campaña ha reafirmado aquello de que el Bayern Múnich puede ceder el trono más pronto que tarde. Si bien el elenco bávaro llega a la Fecha 26 otra vez en la cima (55 puntos), ahora compite no solamente lucha con el BVB (51): se han sumado el RB Leipzig (50), Borussia Mönchengladbach (49) y Bayer Leverkusen (47) a la batalla por el primer puesto. Hay solamente 8 puntos entre el primero y el quinto clasificado, cuando todavía quedan 27 unidades en juego. Es la menor diferencia en comparación con las otras grandes ligas de Europa, como Inglaterra (37 puntos), Francia (27), Italia (18) o España (12). El Dortmund ha liderado al inicio, el Gladbach estuvo en lo más alto durante ocho jornadas (de la Fecha 7 a la 14), y el RB Leipzig se consagró ‘Campeón de Otoño’. Todo está por suceder.

A eso hay que sumarle que la Bundesliga solamente tiene 18 equipos, lo que hace que la mayoría de los clubes compitan por un objetivo hasta el final del torno. Por ejemplo, debajo de los cinco aspirantes al título, hay una interesante pelea por el sexto lugar, el último puesto de clasificación a la UEFA Europa League 2020/21, y una posible clasificación desde la séptima plaza, dependiendo quien gane la Copa Alemana. Solo siete puntos separan al actual sexto, el FC Schalke 04 (37 puntos), del undécimo lugar, donde está el recién ascendido 1. FC Union Berlin (30). En el medio aparecen VfL Wolfsburg (36), SC Freiburg (36), Hoffenheim (35) y el 1. FC Köln (32).

El resto intentará no caer a la segunda división, algo que hasta el momento harán el SC Paderborn 07 (10 puntos) y el SV Werder Bremen (18). Solo cuatro puntos por delante se encuentra el Fortuna Düsseldorf, quien jugaría la promoción con el tercer clasificado de la 2. Bundesliga. También deben cuidarse el FSV Mainz 05, FC Augsburg, Hertha BSC y Eintracht Frankfurt, que no pueden relajarse si no quieren sufrir en la mitad inferior de la tabla de posiciones.





JÓVENES ESTRELLAS Y GRANDES GOLEADORES

En plano individual, la Bundesliga se ha convertido en el epicentro de las futuras estrellas del fútbol mundial. El talento joven tiene espacio de sobra para desarrollarse. Alcanza con ver a Jadon Sancho y Erling Haaland (Borussia Dortmund), Alphonso Davies (FC Bayern München), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) o Timo Werner (RB Leipzig), quienes han jugado a nivel de élite esta temporada y probablemente se destaquen en la nueve jornadas que restan. Incluso dos de ellos, Haaland y Werner, son junto a Robert Lewandowski de los máximo goleadores de Europa. Y Sancho le pelea a Thomas Müller en el rubro de las asistencias a nivel local.

Jadon Sancho y Erling Haaland son dos de las estrellas del futuro y juegan en la Bundesliga (REUTERS)

Lewandowski lleva 25 goles y lidera la tabla de posiciones de goleadores de la Bundesliga 2019/20, mientras que Werner le pisa los talones con 21 anotaciones y Haaland ha marcado nueve goles en sus primeros ocho partidos en la liga con el BVB, incluido un hat-trick desde el banquillo en su debut. Los tres compiten por la Bota de Oro y también están entre los máximos anotadores de la UEFA Champions League.

En el caso de Sancho, quien tiene 14 goles y 15 asistencias, lo que lo convierte en el jugador más influyente a nivel goles de todo el campeonato, está a una asistencia de Thomas Müller, líder en ese rubro. Ambos tienen nueve partidos por delante para ver si pueden batir el récord que Kevin De Bruyne (21) estableció con sus 21 asistencias en la temporada 2014/15.





LOS PARTIDOS QUE HAY QUE VER

A lo largo de estas nueve jornadas que se jugarán en un lapso de 43 días, donde solamente se contempla jugar cada 72 horas en tres ocasiones y mayormente habrá descansos de entre cinco y siete días, seguramente habrá varios giros y cambio de posiciones en la tabla porque hay muchos enfrentamientos entre los equipos de la parte alta de la tabla de posiciones.

El FC Bayern München, líder de la Bundesliga, es el que tiene el fixture más difícil entre los candidatos al título (REUTERS)

Uno de los que más va a sufrir es el líder, FC Bayern München, que se enfrentarán a tres de los cuatro primeros en un lapso de cuatro semanas: viajará a Dortmund a jugar Der Klassiker (el clásico) en la Fecha 28 y también se trasladará a Leverkusen (Fecha 30), antes de ser local frente al Borussia Mönchengladbach (Fecha 31). Mientras tanto, RB Leipzig y BVB se medirán en el Red Bull Arena en el penúltimo fin de semana de la temporada. Aquí una lista de los encuentros más atractivos:

• Fecha 26: Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (16 de mayo)

• Fecha 26: Union Berlin vs. FC Bayern München (17 de mayo)

• Fecha 27: Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen (23 de mayo)

• Fecha 28: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München (26 de mayo)

• Fecha 30: Bayer Leverkusen - FC Bayern München (4-7 junio)

• Fecha 31: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach (11-13 junio)

• Fecha 33: RB Leipzig - Borussia Dortmund (20 de junio)





LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Los equipos llegarán al estadio en varios autobuses (Foto: Reuters)

En la Bundesliga saben que lanzarse al regreso implica convertirse en modelo a seguir para otros deportes de equipos en los que no se puede ni usar mascarillas ni mantener las distancias, por lo que depositan toda su confianza en el plan de higiene y medicina deportiva de 51 páginas elaborado por la compañía Taskforce. También el retorno a la actividad es posible por los recursos y las políticas sanitarias adoptadas por Alemania. “Podremos volver a jugar porque tenemos la suerte de vivir en un país que tiene uno de los sistemas sanitarios más modernos y más eficaces del mundo lo que, si somos honestos, muchos no veíamos así antes de esta crisis”, reconoció Christian Seifert, presidente de la DFL, que ha garantizado que el riesgo de infección para los jugadores es “extremadamente bajo” si todo funciona como se detalla a continuación:

• Toda persona que participe en los entrenamientos o en los día de partido será sometida al menos una vez por semana a pruebas de COVID-19. Si hay un caso positivo, la decisión de no poner en cuarentena al resto del equipo no depende de los clubes, sino de las autoridades sanitarias locales.

• Varios planteles quedarán concentrados de forma permanente, confinados en las instalaciones de sus clubes o en hoteles a su disposición. Los que no lo hagan deberán seguir un estricto protocolo de higiene en sus casas.

• Los equipos llegarán al estadio en varios autobuses, con el objetivo de respetar la distancia de 1.5 metros entre las personas. No se descarta que puede hacerse en autos particulares para los clubes que jueguen de local. Todos deben portar barbijos. En los vestuarios también se respetará la distancia y los equipos entrarán al césped uno a uno.

• 300 personas por estadio, que será dividido en tres “Zonas”: ‘Césped’, ‘Tribuna’ y ‘Exterior’. No podrá haber más de 100 personas al mismo tiempo en cada zona.

• 98 personas en la zona del campo de juego: 22 jugadores, 18 integrantes de los equipos en los banquillos, 5 árbitros, 20 auxiliares, 4 recogepelotas (antes había 8), 3 personas de limpieza, 3 fotógrafos, 4 enfermeros, 4 personas de seguridad y 15 encargados de la puesta en escena tecnológica, entre integrantes del VAR y la señal de TV.

Esta es la distribución de las personas implicadas en los días de partido que hizo oficial la Deutsche Fussball Liga (DFL)

• Se controlarán temperaturas en el estadio y los balones serán regularmente desinfectados durante los partidos.

• Se confeccionarán botellas de agua con el nombre de cada futbolista.

• No habrá mascotas ni niños que acompañen a los jugadores al salir a la cancha, tampoco se harán las fotos grupales antes de empezar ni saludos protocolares.

• Los DT, jugadores suplentes y el resto de personas en la zona de campo de juego tendrán que usar mascarilla. Las personas en los bancos de suplentes tendrán que dejar uno o dos asientos libres para respetar las distancias.

• La Deutsche Fussball Liga (DFL) confirmó oficialmente que van a hacer uso de la posibilidad de los cinco cambios que ha abierto la FIFA para cuidar el físico de los futbolistas. Eso sí, solo tendrán tres oportunidades para realizarlas, para que la cantidad máxima de interrupciones del juego sean las mismas de siempre.

• Se la ha recomendado a los jugadores que no escupan al césped, ni celebren los goles en grupo o toquen las manos de sus colegas.





DONDE VER LA BUNDESLIGA EN TV

Siendo la Bundesliga la única liga de fútbol que se emitirá en vivo y en directo por televisión a todo el planeta durante el coronavirus, se espera una audiencia de más de 1.000 millones de espectadores. Las transmisiones en Sudamérica y en gran parte de América Latina estarán a cargo de FOX Sports y de ESPN. Además, FOX Deportes y Univision Deportes son los difusores en los Estados Unidos y Puerto Rico, y los canales Movistar Liga de Campeones y #Vamos lo harán en España.

Así trabajarán los empleados de la TV para que los partidos de la Bundesliga sean transmitidos en todo el mundo (DFL)

En el protocolo sanitario también están comprendidos los equipos de televisión y sus trabajadores, que deben evitar los contactos y mantener la distancia mientras hacen su labor. Habrá muros de plástico en lo móviles de TV y durante las entrevistas posteriores a los partidos. Solo 10 periodistas de prensa escrita serán admitidos en cada partido (acreditaciones a criterio de los clubes) y la conferencia de prensa posterior a los encuentros será virtual.

La televisión mostrará imágenes inéditas para los fanáticos. Será extraño ver partidos con todos los estadios vacíos (o cubiertos con figuras de cartón), con entrenadores y suplentes usando mascarillas, o con los jugadores solo entrando en contacto en acciones de juego. Pero la Bundesliga ha llegado para satisfacer a los hambrientos aficionados de fútbol de todo el mundo, con la gran mayoría de sus equipos jugándose grandes objetivos en las próximas semanas. Con un torneo de primer nivel ya sobre la mesa, es momento de disfrutar.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los protagonistas a seguir en la Bundesliga: 10 figuras, un joven DT revolucionario y los embajadores latinos

El joven DT que revolucionó la Bundesliga habló sobre el uso de mascarillas durante los partidos: “Tendré que practicar un poco”