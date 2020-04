Estuvo tres temporadas a cargo del Real Oviedo hasta que sus actuaciones lo depositaron en el Atlético. Allí pasó sus mejores años y hasta dejó una llamativa anécdota: el día que se enojó con Diego Simeone, el actual estratega del Colchonero, por “escaparse a la Selección”. “En el Atleti-Barça del año del campeonato, que perdimos 3-1, no jugó Simeone. Se borró del partido porque tuvo una llamada de la Selección argentina y para él su seleccionado estaba por encima de todo. Ahí tomamos una decisión y lo dejamos ir con su selección, no jugó ese partido. Hablamos de que pueda jugar, de poder encontrar un avión para que llegue, pero no, en la reunión nos dejó en claro que iba a jugar con su selección”, rememoró en una entrevista con TeleMadrid.