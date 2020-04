De todas formas, el mandamás de la UEFA explicó que no van a apresurarse en reanudar la actividad y cuidarán la salud de los futbolistas. “La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros...Pero si es seguro y la salud no está en peligro no veo problema. El deporte trae energía, necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria, importa a las personas, aunque los superstars en estos momentos son los médicos y las enfermeras”, destacó.