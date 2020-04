Aquel 21 de enero de 2019, este experimentado arquero logró detener de forma sensacional un disparo CR7 quien aparentemente no se lo tomó nada bien. “Habíamos acordado intercambiar las camisetas pero le tapé el penal, algo que nunca le había ocurrido en Italia. En el túnel de los vestuarios nos cruzamos, me dio un apretón de manos, me felicitó, pero tenía mala cara y no me dio la camiseta”, contó Sorrentino recientemente a Sky Sports.