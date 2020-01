Si en el Real Madrid se convirtió en poco tiempo en un fenómeno y en una gran apuesta al futuro blanco, no es menos la expectativa que hay en torno de la selección uruguaya. “Ya le adelanté que tiene para muchos años en el equipo nacional. Lo demás lo puso él. Los que dudaron mucho o los que le pusieron algún adjetivo como ‘tierno’, no lo conocen. Yo no hago locuras con la Selección, no soy un temerario. Lo puse convencidísimo de que pese a su falta de experiencia y de conocimiento del grupo, era el partido para ponerlo”, dijo Tabárez después de su precoz debut en el estadio Defensores del Chaco ante Paraguay. Y no se equivocó.