Cacao panameño, rumbo a conquistar el paladar de suizos, alemanes y franceses

En Panamá el cacao orgánico se cultiva en las provincias de Colón, Herrera y Bocas del Toro.

Con la actividad en auge, los productores de cacao se aprestan a exportar 75 toneladas del producto hacia el mercado suizo y mantienen negociaciones con empresas de Alemania y Francia para establecer nuevos contratos en agosto próximo.

En vías de mejorar aún más la actividad, los productores hicieron un llamado para que el gobierno establezca mayores incentivos y subsidios, especialmente durante las temporadas de caída en los precios internacionales.

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“Esperamos que las actividades y proyectos que impulse el Estado realmente beneficien a los pequeños productores, que son quienes han sostenido esta actividad por muchos años”, dijeron a TVN.

También plantearon la posibilidad de implementar subsidios similares a los que aplican otros países productores, para brindar estabilidad económica al sector en momentos de baja rentabilidad.

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En Panamá la producción de cacao orgánico se distribuye entre las provincias de Colón, Herrera y en mayor escala en la caribeña provincia de Bocas del Toro, mientras que en resto del país es prácticamente nula.

Productores de cacao reciben orientación para mejorar el cultivo.

Esto, debido a que el cacao necesita de una cobertura boscosa, un sistema de riego frecuente, contar al menos con el 60 al 65% de sombra boscosa y mantener un buen manejo agronómico que exige una precipitación pluvial de 2,500 a 2,800 milímetros de lluvia por año de acuerdo con el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap).

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En Bocas del Toro, con una precipitación promedio anual de 3,300 milímetros de lluvia, el cultivo impulsa la economía de la región, debido al empuje de los productores, quienes lograron ingresos de más de $2 millones en 2025.

Recientemente, los productores bocatoreños recibieron a especialistas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, en el marco del Proyecto Cacao KoLFACI–CATIE Fase II.

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Esta iniciativa de cooperación internacional auspiciada por la Cooperación Coreana para la Alimentación y la Agricultura en América Latina (KoLFACI) busca mejorar la productividad, calidad, genética y sostenibilidad ambiental del cultivo de cacao en países de América Latina.

Se explicó que durante la primera fase de implementación se establecieron parcelas demostrativas con germoplasma mejorado, bajo protocolos de agricultura climáticamente inteligente.

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Se busca mejorar la productividad, calidad, genética y sostenibilidad ambiental del rubro.

Estos modelos para la investigación se establecieron en la comunidad de Quebrada Pinzón y en la comarca Ngäbe-Buglé, para, según los investigadores, analizar sobre todo los rendimientos por hectárea.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que conjuntamente con los especialistas del CATIE desarrollan una segunda fase del proyecto enfocada en optimizar la gestión de viveros para producción a bajo costo.

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La iniciativa, añade la entidad gubernamental, también “busca consolidar una infraestructura moderna para la producción de material vegetal de alta calidad y el desarrollo de investigaciones aplicadas”.

Durante una jornada de capacitación en el manejo postcosecha del cacao, que benefició a 61 productores en Bocas del Toro, se trataron temas referentes a los retos del procesamiento, mediante ejercicios técnicos que incluyeron la fermentación, selección del grano, partición para evaluación interna, medición de temperatura y la correcta clasificación por tamaño para evitar mermas durante el tostado.

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En una comparación económica del valor agregado del cacao, se demostró que mientras dos libras de cacao en grano seco se venden por un valor de entre $2.70 y $3.00, el ingreso sería de unos $22.50 si esa misma cantidad se transforma en 15 barras de chocolate de 10 gramos y se comercializa a $1.50 la unidad.

Aseguran que los productores deben mirar al cacao como un producto con potencial agroindustrial. REUTERS/Mike Blake

“Este diferencial multiplica la rentabilidad y fortalece la economía de las familias rurales”, se indicó.

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La iniciativa de empoderar a los productores de cacao está enfocada en transformar la manera en que las familias productoras perciben y aprovechan su cacao: “no solo como materia prima, sino como un producto con potencial agroindustrial”, afirma la institución agrícola.