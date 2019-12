Desde entonces, el futbolista surgido del Santos ha sufrido lesiones que lo han alejado del terreno de juego y por eso no ha podido sumar demasiados minutos. Además, su nivel no ha sido el mismo en comparación con el de su arribo, en 2017, cuando llegó al club por decisión propia para ser líder y poder ganar la Champions League, algo que hasta ahora no sucedió.