Como si esto no fuese suficiente, el portero belga de 27 años no salió a jugar la segunda parte. Zinedine Zidane decidió enviar a la cancha al francés Alphonse Aréola en su lugar. Si bien todavía no hay información oficial, los primeros rumores indican que Courtois sufrió una molestia. De todos modos, el rendimiento del propietario del arco no es el mejor en lo que va de la temporada: tras la salida de Keylor Navas es el titular indiscutido y hasta el momento no convence.