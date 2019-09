Del Bosque, campeón con España del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, decidió retirarse de la actividad pero a los 68 años sigue siendo una palabra autorizada en el mundo del fútbol. Tras la consagración de Messi en el premio The Best, el ex conductor del Real Madrid advirtió: “Messi es el mejor siempre, pero sin desmerecer a Ronaldo. El año pasado alguno se atrevió a decir que Cristiano estaba amortizado, que no pasaba nada que se fuera. Messi y Cristiano no tienen límites”.