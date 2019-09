Es la segunda vez que el astro de la Juventus no acude a una gala de los premios FIFA The Best. Tras ganar los dos primeros desde su creación (2016 y 2017) Cristiano Ronaldo se ausentó en los dos siguientes. En 2018, cuando competía contra Luka Modric y Mohamed Salah, el luso argumentó que su inasistencia se debía a que tenía un partido entre semana, mientras que los rumores aseguraban que no iba a ir porque ya sabía quién iba a ser el ganador.