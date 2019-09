Sobre Neymar, el máximo directivo del club blanco afirmó que "fue un caso más mediático que de opciones reales". Si bien Florentino no descartó su incorporación en el futuro, reconoció que en el último período de traspasos no hubo un acercamiento concreto con el Paris Saint Germain. Y por otro lado, al hablar de Paul Pogba, dijo que "cuando un club no quiere vender poco se puede hacer", lo que indica que el Manchester United le cerró las puertas de salida al mediocentro galo.