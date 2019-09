El Financial Times informó que hace 10 años solamente había 28 préstamos que podrían finalizar en una compra al final de temporada, mientras que este año hay más de 100 acuerdos de préstamo con opción de compra dentro de las cinco grandes ligas. "Te da la opción de ver si el jugador cumple con las expectativas y entonces no habrá problema de hacer la inversión, y en caso de no adaptarse tienes un as bajo la manga que te permite no perder tanto dinero", agregó el directivo de la liga alemana consultado por este medio.