Es el sexto inconveniente físico que sufre desde que arribó a Cataluña y no hace más que alimentar el enojo en torno a su figura. "Ousmane es un buen chico, pero no controla su vida. Vive constantemente con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada. Ousmane y su entorno dicen que, de todas formas, recibirán críticas pase lo que pase, pero les resbala. Son ricos. Les da igual", aseguró su ex cocinero Mickael Naya en declaraciones al periódico francés Le Parisien.