"No sabía lo que era el fútbol. En mi país el fútbol ha crecido bastante, pero, en esa época no sabía lo que era este deporte. No lo había visto ni por televisión, nada. En la República Dominicana era 'pitcher', tiraba la pelota, no bateaba mucho, era pequeñito y no tenía mucha fuerza", explicó el futbolista que llegó para ser el relevo de Jordi Alba, una de las figuras del Barcelona y pieza clave para Valverde.