Con respecto a Gareth Bale, quien fue fotografiado jugando golf en Madrid, Zidane declaró: "No lo sé… Me estás diciendo una cosa que seguramente ha pasado. Ojalá que haya entrenado allí. Veremos cuando volvamos, yo no le voy a prohibir hacer nada. Veremos lo que ha hecho en Madrid. Se quedó en Madrid para entrenar y creo que lo ha hecho".