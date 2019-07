La Juventus no es el único equipo italiano que pisa fuerte en el mercado de pases. El Napoli está negociando hace semanas con el Real Madrid para conseguir que le ceda a préstamo al mediocampista colombiano. Sin embargo, la dirigencia española quiere venderlo y no estaría dispuesto a realizar la misma operación que hizo hace dos años con el Bayern Múnich. Sin embargo, que el equipo sureño sea el único interesado podría doblegar a las autoridades del conjunto español que cederían ante el desgaste y la decisión de su propio entrenador, Zinedine Zidane, quien no tendrá en cuenta al ex futbolista del Porto.