Llegó la despedida de Daniele De Rossi y los aplausos invadieron el Olímpico cuando ambos referentes se fundieron en un abrazo. "Yo no quería" (Non volevo', en italiano) salió de la boca de Totti. Palabras que hicieron ruido en Italia y en las que suponen que pudo haberse referido a una posible decisión de la dirigencia de no renovarle el contrato.